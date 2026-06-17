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தவெக ஒருவேளை 5 ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தால் இதுதான் நடக்கும்: தங்கம் தென்னரசு சவால்
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆட்சி முடிவுக்கு வரும்போது, தமிழ்நாட்டின் ஒட்டுமொத்த கடன் சுமை சுமார் 20 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயரும் என்று திமுகவின் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் நிதியமைச்சருமான தங்கம் தென்னரசு அதிரடியாக சவால் விடுத்துள்ளார்.
தவெக அரசின் தற்போதைய நிதி கொள்கைகள் மற்றும் நிர்வாகக் குளறுபடிகளை மிக கடுமையாக விமர்சித்துள்ள அவர், இந்த நிதி நெருக்கடி மாநிலத்தின் எதிர்காலத்தையே கேள்விக்குறியாக்கும் என்று எச்சரித்துள்ளார்.
அரசின் வருவாய் கசிவுகளை தடுப்பதாக கூறிக்கொண்டு, நடைமுறையில் எந்தவொரு உருப்படியான பொருளாதார திட்டங்களையும் தவெக அரசு செயல்படுத்தவில்லை என்று அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
முறையற்ற நிதி மேலாண்மை, அனாவசிய செலவினங்கள் மற்றும் தொலைநோக்கு பார்வையற்ற திட்டங்கள் காரணமாக, மாநிலத்தின் கடன் வரம்பு முன்னெப்போதையும் விட மிக வேகமாக அதிகரித்து வருவதாக அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். இந்த நிலை நீடித்தால், தமிழ்நாடு மீள முடியாத ஒரு மாபெரும் கடன் வலையில் சிக்கித் தவிக்கும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
Edited by Siva