திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025 (08:31 IST)

உத்தரப்பிரதேசத்தை விட அதிக கடன் வாங்கிய மாநிலம் தமிழ்நாடு.. காங்கிரஸ் நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவத்தி.. விஜய் பின்னணியா?

உத்தரப்பிரதேசத்தை விட அதிக கடன் வாங்கிய மாநிலம் தமிழ்நாடு.. காங்கிரஸ் நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவத்தி.. விஜய் பின்னணியா?
உத்தரப்பிரதேசம் மாநிலத்தை விட அதிக கடன் வாங்கும் மாநிலமாக தமிழகம் இருக்கிறது என காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி கூறியது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
 
திமுகவின் முக்கிய கூட்டணி கட்சிகளில் ஒன்றான காங்கிரஸ் கட்சி, கடந்த சில நாட்களாகவே திமுகவை மறைமுகமாக விமர்சனம் செய்து வருகிறது.
 
தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர்கள் நேரடியாக விமர்சனம் செய்யவில்லை என்றாலும், அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர்கள் திமுகவையும் தமிழ்நாடு அரசையும் அவ்வப்போது விமர்சித்து வருகின்றனர். 
 
அந்த வகையில், சமீபத்தில் நடிகர் விஜய்யை நேரில் சந்தித்ததாக கூறப்படும் காங்கிரஸ் நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, உத்தரப்பிரதேசத்தை விட அதிக கடன் வாங்கும் மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருப்பதாக கூறியது அரசியல் வட்டாரத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
அவரது இந்த திடீர் குற்றச்சாட்டு, வலுவாக இருக்கும் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி இடையே பிளவை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த விவகாரம் தற்போது தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
 
Edited by Siva

இறந்த தாயின் சடலத்துடன் 20 நாட்கள் வாழ்ந்த வாலிபர்.. போலீசார் விசாரணையில் அதிர்ச்சி..!

இறந்த தாயின் சடலத்துடன் 20 நாட்கள் வாழ்ந்த வாலிபர்.. போலீசார் விசாரணையில் அதிர்ச்சி..!சத்தீஸ்கர் மாநிலம் ஜாஷ்பூர் மாவட்டத்தில், உயிரிழந்த தாயின் சடலத்துடன் அவரது 25 வயது மகன் சுமார் 20 நாட்கள் ஒரே வீட்டில் வசித்து வந்த அதிர்ச்சி சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

மக்களின் வரிப்பணத்தில் இயங்கும் நாடாளுமன்றம் மக்களை காக்க தவறிவிட்டது.. வரி கட்டுபவர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்ட எம்பி

மக்களின் வரிப்பணத்தில் இயங்கும் நாடாளுமன்றம் மக்களை காக்க தவறிவிட்டது.. வரி கட்டுபவர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்ட எம்பிParliamentary Betrayal: A Representative’s Reflection on the 2025 Winter Session

ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பை பாராட்டிய திக்விஜய சிங்.. மறைமுக ஆதரவு கொடுத்த சசிதரூர்.. என்ன நடக்குது காங்கிரஸில்?

ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பை பாராட்டிய திக்விஜய சிங்.. மறைமுக ஆதரவு கொடுத்த சசிதரூர்.. என்ன நடக்குது காங்கிரஸில்?காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் திக்விஜய சிங், பாஜக மற்றும் ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்புகளின் அடிமட்ட தொண்டர்களை வளர்த்தெடுக்கும் முறையை பாராட்டி சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டது காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளது.

15 அடி ஆழத்தில் ரகசிய பாதாள அறை.. போலீசார் சோதனையின்போது தப்பிய போதைப்போருள் கடத்தல் மன்னன்..!

15 அடி ஆழத்தில் ரகசிய பாதாள அறை.. போலீசார் சோதனையின்போது தப்பிய போதைப்போருள் கடத்தல் மன்னன்..!உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மீரட்டில், 70-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் கொண்ட போதைப்பொருள் கடத்தல் மன்னன் தஸ்லீம், தனது வீட்டில் அமைக்கப்பட்டிருந்த ரகசிய பாதாள அறை மூலம் போலீசாரிடம் இருந்து தப்பியோடியுள்ளார்.

விஜய்யின் அரசியல் பயணம் வெற்றி பெற நமல் ராஜபக்ச வாழ்த்து

விஜய்யின் அரசியல் பயணம் வெற்றி பெற நமல் ராஜபக்ச வாழ்த்துதமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் தனது முழுநேர அரசியல் பயணத்தை தொடங்கியுள்ள நிலையில், அவருக்கு இலங்கை முன்னாள் அதிபர் மஹிந்த ராஜபக்சேவின் மகன் நமல் ராஜபக்சே வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளது தமிழக அரசியலில் பெரும் விவாதத்தையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

