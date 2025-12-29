உத்தரப்பிரதேசத்தை விட அதிக கடன் வாங்கிய மாநிலம் தமிழ்நாடு.. காங்கிரஸ் நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவத்தி.. விஜய் பின்னணியா?
உத்தரப்பிரதேசம் மாநிலத்தை விட அதிக கடன் வாங்கும் மாநிலமாக தமிழகம் இருக்கிறது என காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி கூறியது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
திமுகவின் முக்கிய கூட்டணி கட்சிகளில் ஒன்றான காங்கிரஸ் கட்சி, கடந்த சில நாட்களாகவே திமுகவை மறைமுகமாக விமர்சனம் செய்து வருகிறது.
தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர்கள் நேரடியாக விமர்சனம் செய்யவில்லை என்றாலும், அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர்கள் திமுகவையும் தமிழ்நாடு அரசையும் அவ்வப்போது விமர்சித்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், சமீபத்தில் நடிகர் விஜய்யை நேரில் சந்தித்ததாக கூறப்படும் காங்கிரஸ் நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, உத்தரப்பிரதேசத்தை விட அதிக கடன் வாங்கும் மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருப்பதாக கூறியது அரசியல் வட்டாரத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அவரது இந்த திடீர் குற்றச்சாட்டு, வலுவாக இருக்கும் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி இடையே பிளவை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த விவகாரம் தற்போது தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
Edited by Siva