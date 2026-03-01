பிரதமர் எத்தனை முறை தமிழகம் வந்தாலும் தமிழக மண் பாஜகவுக்கு இடமளிக்காது: செல்வபெருந்தகை
தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வபெருந்தகை உற்சாகமான வாழ்த்துகள் தெரிவித்துள்ளார்.
நூறு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தோன்றும் அபூர்வத் தலைவர் ஸ்டாலின்" என்று புகழ்ந்துள்ள செல்வபெருந்தகை , காலை உணவு திட்டம் உள்ளிட்ட அவரது சமூக நலத்திட்டங்கள் உலகளாவிய பாராட்டை பெற்றுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். மீண்டும் அவரே முதலமைச்சராக வருவார் என்ற நம்பிக்கையையும் அவர் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
அதேவேளையில், பிரதமர் மோடியின் மதுரை வருகை குறித்து பேசிய செல்வபெருந்தகை , "பிரதமர் சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்துபவர்; அவர் எத்தனை முறை தமிழகம் வந்தாலும், ஆறுபடை வீடுகளுக்கு சென்றாலும் முருகப்பெருமான் அவரை மன்னிக்க மாட்டார்" என்று காட்டமாக விமர்சித்துள்ளார்.
அதிமுக-பாஜக கூட்டணி தமிழக உரிமைகளை டெல்லியில் அடகு வைத்துவிட்டதாகவும், தமிழக மண் அவர்களுக்கு ஒருபோதும் இடமளிக்காது என்றும் செல்வபெருந்தகை கூறியுள்ளார். தமிழகத்தை ஒருபோதும் அவர்கள் காலூன்ற விடமாட்டார்கள் என்ற பிரகடனத்தோடு, முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு தங்களின் ஆதரவை காங்கிரஸ் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva