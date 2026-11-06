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  4. TN CM Vijay's TVK Govt Launches Rs 642 Crore Pongal 2027 Dhoti and Saree Scheme with New Designs
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 6 November 2026 (12:20 IST)

பொங்கலுக்கு இலவச வேட்டி சேலை.. ஆயத்த பணிகளில் த்வெக அரசு தீவிரம்...

Pongal 2027 Free Dhoti Saree Scheme
Written By: SIVA
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (12:20 IST)
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தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் தலைமையிலான தவெக அரசு, 2027 பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு அரிசி ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு இலவச வேட்டி, சேலை வழங்கும் பிரம்மாண்டமான திட்டத்திற்கான ஆயத்த பணிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
 
ரூ.642.88 கோடி மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்படும் இத்திட்டத்தின் மூலம் 2.23 கோடி அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்கள் மற்றும் முதியோர் உதவித்தொகை பெறுவோர் பயனடைவர். இதற்காக முதற்கட்டமாக ரூ.300 கோடி நிதியை அரசு ஒதுக்கியுள்ளது. ஈரோடு மற்றும் வேலூர் கிடங்குகளில் உள்ள வேட்டி, சேலைகளை நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகக் கிடங்குகளுக்குக் கொண்டு செல்ல கோ-ஆப்டெக்ஸ் நிறுவனம் லாரி டெண்டர் வெளியிட்டுள்ளது.
 
கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இல்லாத வகையில், முதன்முறையாக புதிய வடிவில் தயாரிக்கப்படுகிறது. சேலைகளில் புதிய பச்சை நிறம், தங்கம் மற்றும் வெள்ளி ஜரிகை பார்டர்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மேலும், வேட்டிகள் துவைக்கப்பட்டு 2 மீட்டர் நீளம் மற்றும் 50 இன்ச் அகலத்துடன் உயர்தரத்தில் வழங்கப்படவுள்ளன.
 
இத்திட்டத்தின் மூலம் கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு 6 மாத கால வேலைவாய்ப்பும், 5 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஜவுளித் தொழிலாளர்களுக்கு வாழ்வாதாரமும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மக்கள் நலனில் அக்கறை கொண்டு செயல்படும் தவெக அரசின் இந்த நடவடிக்கை பொதுமக்கள் மற்றும் நெசவாளர்கள் இடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
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