11 ஆயிரம் கோடி ஒப்பந்தம்!.. 7 ஆயிரம் பேருக்கு வேலை!. லண்டனில் கலக்கும் விஜய்!..
தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் கடந்த 10ம் தேதி இரவு வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக லண்டன் புறப்பட்டு சென்றார். வழக்கமாக தனி விமானத்தில் செல்லும் முதல்வர் விஜய் லண்டனுக்கு பயணிகள் விமானத்திலேயே சென்றார். அப்போது சென்னை விமான நிலையம் மற்றும் லண்டன் விமான நிலையத்தில் விஜயை பார்ப்பதற்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் குவிந்துவிட்டனர்.
அவர்களில் சிலரோடு விஜய் புகைப்படங்களும் எடுத்துக் கொண்டார். அதன்பின் லண்டனில் புகழ் பெற்ற The Shard கட்டிடத்தில் உள்ள ஒரு ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டலில் அவர் தங்கியிருக்கிறார். மேலும், சில்வர்ஸ்டோன் சர்க்யூட்டில் நடைபெற்ற கார் ரேஸ் போட்டியை விஜய் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார். அப்போது அங்கிருந்த அஜித்தையும் முதல்வர் விஜய் சந்தித்தார். இது தொடர்பான புகைப்படங்களும், வீடியோக்களும் சமூகவலைகளில் வைரலானது..
தற்போது முதலீடுகளை ஈர்க்கும் பணியில் அவர் ஈடுபட்டு வருகிறார். இந்நிலையில் லண்டனில் சம்வர்தனா மதர்சன் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் தமிழ்நாட்டில் 11 ஆயிரம் கோடி முதலீடு செய்ய முதலமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது. இதன் மூலம் 7,000 பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
தற்போது முதலீடுகளை ஈர்க்கும் பணியில் அவர் ஈடுபட்டு வருகிறார். இந்நிலையில் லண்டனில் சம்வர்தனா மதர்சன் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் தமிழ்நாட்டில் 11 ஆயிரம் கோடி முதலீடு செய்ய முதலமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது. இதன் மூலம் 7,000 பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.