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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 12 November 2026 (18:08 IST)

சொந்த வீடு கனவை நினைவாக்க!.. வீட்டு வசதி திட்டத்தின் கீழ் விஜய் அறிவிப்பு...

cm vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (18:09 IST)
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புதிய வீட்டு வசதி திட்டத்தின் கீழ் முதலமைச்சர் விஜய் சில அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார். சென்னையில் வியாசர்பாடி, பெரம்பூர் உள்ளிட்ட 9 பகுதிகளில் ரூ.1401 கோடி மதிப்பீட்டில் 6157 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்ட முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டிருக்கிறார்.

நகர்ப்புற ஏழை எளிய மக்களின் சொந்த வீடு என்ற கனவை நினைவாக்குவதில் தவெக அரசு உறுதி எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. புதிய வீட்டு வசதி திட்டத்தின் கீழ் சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் புதியதாக 1484 குடியிருப்புகளும், வியாசர்பாடி பழைய பிளாக்கில் 1158 குடியிருப்புகளும் கட்ட முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டிருக்கிறார்..

ஒருபக்கம் 6496 வீட்டு வசதி வாரிய ஒதுக்கீடுகாரர்களுக்கு ரூ.18.45 கோடி சிறப்பு வட்டி தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. தவணை காலம் முடிவுற்ற ஒதுக்கீடுகாரர்கள் ஒரே தவணையாக செலுத்தி விற்பனை பத்திரம் பெறலாம். பத்திரம் பெரும் திட்டம் ஓராண்டு அமலில் இருக்கும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்திருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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