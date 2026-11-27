தீபம் ஏத்தியே ஆகணும்.. உச்சநீதிமன்றம் மீண்டும் அதிரடி.. என்ன செய்யப்போகிறார் விஜய்?...
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட கல்தூணில் தீபத்தை ஏற்ற வேண்டும் என்கிற விவகாரம் உச்சகட்ட பரபரப்பை எட்டியிருக்கிறது. கடந்த திமுக ஆட்சியில் மதுரை உயர்நீதிமன்றம் கூறியும் தமிழக அரசு அதை நிறைவேற்றவில்லை. ஏனெனில், அவர்கள் தீபம் ஏற்றுவதாக சொல்லும் இடத்தின் அருகே ஒரு மசூதி இருக்கிறது. அது மத நல்லிணக்கத்தை சீர்குலைக்கும் என தமிழக அரசு கருதுகிறது.
தற்போது ஆட்சி மாறி தவெக ஆட்சி நடைபெறும் நிலையில் சில நாட்களுக்கு முன்பு இந்த வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தபோது நவம்பர் 24ம் தேதி ஒரு நாள் அந்த தூணில் தீபத்தை ஏற்றிக்கொள்ளலாம் என உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்தது. ஆனால் தமிழக அரசு அதை செய்யவில்லை. மேலும், இந்து அமைப்பினர். ஆர்/எஸ்.எஸ் மற்றும் பாஜகவினரை கோவிலுக்குள்ளேயே தமிழக காவல்துறை அனுமதிக்கவில்லை.
இதையடுத்து இந்து அமைப்பு சார்பில் மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த மதுரை உயர்நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை தமிழக அரசு பின்பற்ற வேண்டும் என உத்தரவிட்டது ஆனால் தமிழக அரசு அதை கேட்கவில்லை.
மேலும் திருப்பரங்குன்றம் கோவிலில் உள்ள உச்சி பிள்ளையார் கோவில் அருகே உள்ள தீபத்தூனில் வழக்கம் போல் தீபம் ஏற்றப்பட்டது. எனவே, விசிக, ம்யூனிஸ்ட், முஸ்லிம் லீக் போன்ற கட்சிகள் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் மத நல்லிணக்கத்தை கடைபிடித்து விட்டார் என பாராட்டினார்கள். ஒருபக்கம் நீதிமன்ற தீர்ப்பை செயல்படுத்தாத தமிழக அரசின் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்டது. அந்த வழக்கு இன்று காலை விசாரணைக்கு வந்த போது உச்ச நீதிமன்றம் தமிழக அரசு செயல்பாட்டின் மீது அதிருப்தியை தெரிவித்துள்ளது..
நீதிமன்ற தீர்ப்புகளை மாநில அரசுகள் செயல்படுத்த வேண்டும். இது எங்களுக்கு வருத்தமளிக்கிறது. நாளை திருப்பரங்குன்றம் கோயில் உள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றப்பட வேண்டும். ஏற்கனவே ஏற்றப்பட்ட இடத்திலிருந்து தீபத்தை எடுத்து அங்கு ஏற்றலாம். தமிழக அரசு காவல்துறையினர் ஒத்துழைப்பு அழைக்காததால் மத்திய அரசின் சி.ஆர்.பி.எப் காவல்துறையினரை பயன்படுத்தலாம்’ என்று தீர்ப்பளித்து விட்டது.
இரண்டாவது முறை உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளதால் இதை செய்தாக வேண்டிய கட்டாயம் தமிழக அரசுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இதை செய்தால் சிறுபான்மையினர் ஓட்டுகளை தவெக இழக்கும். இதை செய்யாமல் போனால் உச்சநீதிமன்றத்தின் கண்டிப்புக்கு ஆளாக நேரிடும்.. எனவே தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் இதை எப்படி சமாளிக்கப்போகிறார் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
இதையடுத்து இந்து அமைப்பு சார்பில் மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த மதுரை உயர்நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை தமிழக அரசு பின்பற்ற வேண்டும் என உத்தரவிட்டது ஆனால் தமிழக அரசு அதை கேட்கவில்லை.
மேலும் திருப்பரங்குன்றம் கோவிலில் உள்ள உச்சி பிள்ளையார் கோவில் அருகே உள்ள தீபத்தூனில் வழக்கம் போல் தீபம் ஏற்றப்பட்டது. எனவே, விசிக, ம்யூனிஸ்ட், முஸ்லிம் லீக் போன்ற கட்சிகள் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் மத நல்லிணக்கத்தை கடைபிடித்து விட்டார் என பாராட்டினார்கள். ஒருபக்கம் நீதிமன்ற தீர்ப்பை செயல்படுத்தாத தமிழக அரசின் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்டது. அந்த வழக்கு இன்று காலை விசாரணைக்கு வந்த போது உச்ச நீதிமன்றம் தமிழக அரசு செயல்பாட்டின் மீது அதிருப்தியை தெரிவித்துள்ளது..