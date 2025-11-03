திங்கள், 3 நவம்பர் 2025
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 3 நவம்பர் 2025 (11:34 IST)

தெரு நாய்கள் விவகாரம்: சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தமிழக தலைமை செயலாளர் ஆஜர்..!

தெரு நாய்கள் விவகாரம்: சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தமிழக தலைமை செயலாளர் ஆஜர்..!
நாடு முழுவதும் தெரு நாய்க்கடி சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவது தொடர்பான வழக்கில் விளக்கம் அளிப்பதற்காக, தமிழக தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தம் இன்று சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நேரில் ஆஜரானார்.
 
இது தொடர்பாகத் தாமாக முன்வந்து விசாரித்து வரும் சுப்ரீம் கோர்ட், பெரும்பாலான மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் தலைமை செயலாளர்கள் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய தவறியதால் இன்று அனைவரும் நேரில் ஆஜராகி விளக்கமளிக்க உத்தரவிட்டிருந்தது. காணொலி மூலம் ஆஜராகும் கோரிக்கையை நீதிமன்றம் நிராகரித்தது.
 
நீதிபதிகள் விக்ரம் நாத் மற்றும் சந்தீப் மேத்தா அமர்வு, "பல ஆண்டுகளாகச் சரி செய்திருக்க வேண்டிய இந்த பிரச்சினைக்காக நீதிமன்றம் தனது நேரத்தை வீணடிப்பது துரதிருஷ்டவசமானது. நீதிமன்ற உத்தரவில் மாநில அரசுகள் அலட்சியம் காட்டுவதால், அனைவரும் நேரில் வந்து விளக்கம் தர வேண்டும்," என்று கடுமையான கண்டனம் தெரிவித்த நிலையில், தமிழக தலைமைச் செயலாளர் ஆஜராகியுள்ளார்.
 
 
Edited by Mahendran

திருச்சியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அ.ம.மு.க. பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன், நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் எதிர்காலம் குறித்துப் பரபரப்பு எச்சரிக்கை விடுத்தார்.

திருச்சியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அ.ம.மு.க. பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன், நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் எதிர்காலம் குறித்துப் பரபரப்பு எச்சரிக்கை விடுத்தார்."முதலமைச்சராக்கிய சசிகலாவிற்கே துரோகம் செய்த எடப்பாடி பழனிசாமி, ஒருவேளை அதிமுக - த.வெ.க கூட்டணி வெற்றி பெற்றால், விஜய்யையும் ஓரங்கட்டி விடுவார்," என்றும், விஜய்யை காலி செய்து விடுவார் எடப்பாடி பழனிசாமி என்றும் டிடிவி தினகரன் குற்றம் சாட்டினார்.

திமுக மட்டுமல்ல, அதிமுகவிலும் குடும்ப அரசியல் இருக்கிறது: செங்கோட்டையன் குற்றச்சாட்டு..!

திமுக மட்டுமல்ல, அதிமுகவிலும் குடும்ப அரசியல் இருக்கிறது: செங்கோட்டையன் குற்றச்சாட்டு..!அண்மையில் அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன், திமுகவை போல் அதிமுக கட்சியிலும் குடும்ப அரசியல் நிலவுவதாக பகிரங்கமாக தெரிவித்துள்ளார்.

தங்கம் விலை சரிவு.. வெள்ளி விலை உயர்வு.. இன்றைய சென்னை நிலவரம்..!

தங்கம் விலை சரிவு.. வெள்ளி விலை உயர்வு.. இன்றைய சென்னை நிலவரம்..!கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வரும் நிலையில் இன்று தங்கம் விலை சிறிய அளவில் சரிந்து உள்ளது. இருப்பினும் மதியத்திற்கு மேல் இன்னும் சரியும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

வாரத்தின் முதல் நாளில் பங்குச்சந்தை நிலவரம் எப்படி? சென்செக்ஸ், நிப்டி அப்டேட்..!

வாரத்தின் முதல் நாளில் பங்குச்சந்தை நிலவரம் எப்படி? சென்செக்ஸ், நிப்டி அப்டேட்..!இந்திய பங்குச்சந்தை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வந்த நிலையில், வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று சிறிய அளவில் ஏற்றம் கண்டுள்ளது. பங்குச்சந்தை இன்னும் நன்றாக உயரும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இரண்டரை வருடம் முடிந்துவிட்டது.. முதல்வர் பதவியில் இருந்து விலகுகிறாரா சித்தராமையா? டெல்லியில் டிகே சிவகுமார்

இரண்டரை வருடம் முடிந்துவிட்டது.. முதல்வர் பதவியில் இருந்து விலகுகிறாரா சித்தராமையா? டெல்லியில் டிகே சிவகுமார்கர்நாடகாவில் ஆளும் காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் முதலமைச்சர் பதவியை மையப்படுத்திய அதிகார போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ளது. முதலமைச்சர் சித்தராமையா, துணை முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் மற்றும் அமைச்சர் சதீஷ் ஜார்கிஹோளி ஆகியோரை உள்ளடக்கிய இந்த போட்டி டெல்லியை நோக்கி நகர்ந்துள்ளது.

Webdunia
செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

