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தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறுகிறதா த.மா.கா? செயற்குழு கூட்டத்தில் அதிரடி விவாதம்!
தமிழக அரசியல் களத்தில் நாளுக்கு நாள் புதிய கூட்டணி கணக்குகளும் வியூகங்களும் அரங்கேறி வரும் சூழலில், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் அவசர மாநில செயற்குழு கூட்டம் தற்போது சென்னையில் மிகவும் விறுவிறுப்பாக தொடங்கியுள்ளது. கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்று வரும் இக்கூட்டத்தில், மாநிலம் முழுவதிலும் இருந்து முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் மாவட்ட செயலாளர்கள் திரளாக பங்கேற்றுள்ளனர்.
கடந்த சில தேர்தல்களாக தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் நீடித்து வரும் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ், தற்போதைய அரசியல் சூழலில் தங்களுக்கு போதிய முக்கியத்துவமும் உரிய இடங்களும் ஒதுக்கப்படவில்லை என்ற அதிருப்தியில் இருப்பதாக கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டில் தவெக போன்ற புதிய மாற்று சக்திகளின் எழுச்சி மற்றும் தேசியக் கட்சிகளின் தன்னிச்சையான போக்கு ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, கூட்டணியில் நீடிப்பதா அல்லது வெளியேறுவதா என்பது குறித்து இந்த கூட்டத்தில் மிகத் தீவிரமாக விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.
அடுத்தகட்ட அரசியல் நகர்வுகள், தொகுதிப் பங்கீடு மற்றும் தொண்டர்களின் மனநிலை ஆகியவற்றை ஆராய்ந்து த.மா.கா மிக முக்கிய முடிவை எடுக்க வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிகிறது. 'தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இருந்து த.மா.கா வெளியேறுகிறதா?' என்ற விவாதம் தற்போது தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறுகிறதா த.மா.கா? செயற்குழு கூட்டத்தில் அதிரடி விவாதம்!
தமிழக அரசியல் களத்தில் நாளுக்கு நாள் புதிய கூட்டணி கணக்குகளும் வியூகங்களும் அரங்கேறி வரும் சூழலில், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் அவசர மாநில செயற்குழு கூட்டம் தற்போது சென்னையில் மிகவும் விறுவிறுப்பாக தொடங்கியுள்ளது. கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்று வரும் இக்கூட்டத்தில், மாநிலம் முழுவதிலும் இருந்து முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் மாவட்ட செயலாளர்கள் திரளாக பங்கேற்றுள்ளனர்.
TASMAC-ல் கூடுதல் விலை..அடுத்த நாளே வேலை போய்டும்.. அமைச்சர் விக்னேஷ் அதிரடி வார்னிங்
தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மதுபானக் கடைகளான டாஸ்மாக்கில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையை விட கூடுதலாக பணம் வசூலிக்கப்படுவதாக பொதுமக்கள் மற்றும் நுகர்வோர் தரப்பிலிருந்து தொடர்ந்து பல்வேறு புகார்கள் வந்தவண்ணம் உள்ளன. இந்த சட்டவிரோத கூடுதல் கட்டண வசூலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் அவர்கள் தற்போது மிகக் கடுமையான மற்றும் அதிரடியான எச்சரிக்கை ஒன்றை விடுத்துள்ளார்.
தரமுயர்ந்து ஸ்டைலாக மாறிய இலவச மிதிவண்டிகள்: தவெக அரசின் புதிய மைல்கல்!
தமிழகத்தில் பள்ளி மாணவர்களின் கல்வி பயணத்தை எளிதாக்கும் வகையில், முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெ. ஜெயலலிதா அவர்களால் 'இலவச மிதிவண்டி திட்டம்' முதன்முதலில் தொடங்கிவைக்கப்பட்டது. ஏழை, எளிய அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு பெரும் வரப்பிரசாதமாக அமைந்த இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்கத் திட்டம், தற்போது தமிழகத்தில் புதியதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக ஆட்சியில் ஒரு மாபெரும் மறுவடிவத்தைப் பெற்றுள்ளது.