திருவண்ணாமலை கோவிலுக்குள் இனி செல்போன் கொண்டு செல்ல முடியாது.. புதிய கட்டுப்பாடு...
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோயிலில் பக்தர்களின் தரிசனத்தை எளிதாக்கும் வகையில் புதிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாக இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் எஸ். ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார். கோயிலில் ஆய்வு மேற்கொண்ட அவர், பக்தர்களின் குறைகளையும் கேட்டறிந்தார்.
அப்போது பேசிய அமைச்சர், கோயிலில் விரைவில் ஆன்லைன் மூலம் தரிசனத்துக்கு பதிவு செய்யும் வசதி ஏற்படுத்தப்படும் என்றார். இந்த நடைமுறை செயல்பாட்டுக்கு வந்தால், தரிசனத்துக்காக பக்தர்களை அணுகும் இடைத்தரகர்களின் ஆதிக்கத்தை கட்டுப்படுத்த முடியும் என்றும் தெரிவித்தார். முக்கிய பிரமுகர்களும் ஆன்லைனில் பதிவு செய்து தரிசனம் செய்யும் நிலை உருவாகும் என கூறினார்.
மேலும், கோயிலின் ஆன்மிகச் சூழலை பாதுகாக்கும் வகையில் செப்டம்பர் 1 முதல் அருணாசலேஸ்வரர் கோயிலுக்குள் பக்தர்கள் கைப்பேசிகளை கொண்டு செல்ல தடை விதிக்கப்படுவதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார். கோயிலுக்குள் ரீல்ஸ் மற்றும் புகைப்படங்கள் எடுப்பதால் மற்ற பக்தர்களுக்கு ஏற்படும் இடையூறுகளை கருத்தில் கொண்டு இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார்.
பக்தர்கள் விரைவாகவும் சிரமமின்றியும் சுவாமி தரிசனம் செய்யும் வகையில் வரிசை முறையை மேம்படுத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார். பௌர்ணமி உள்ளிட்ட முக்கிய நாள்களில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருவதால், கூடுதல் காவல்துறையினர், மருத்துவர்கள் மற்றும் தன்னார்வலர்கள் நியமிக்கப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.
மேலும், கோயிலைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பக்தர்களுக்கான தங்கும் வசதிகள் தொடர்பாகவும் மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் காவல்துறை இணைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
Edited by Siva