வியாழன், 4 டிசம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 4 டிசம்பர் 2025 (16:28 IST)

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்: அரசின் மேல்முறையீடு இரு நீதிபதிகள் அமர்வில் தள்ளுபடி

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்: அரசின் மேல்முறையீடு இரு நீதிபதிகள் அமர்வில் தள்ளுபடி
திருப்பரங்குன்றம் மலை விவகாரத்தில் தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு எதிராக தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செய்த நிலையில், அந்த மேல்முறையீட்டு மனுவை இரு நீதிபதிகள் அமர்வு தள்ளுபடி செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது
 
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கிற்கு எதிராக அரசின் மேல்முறையீட்டு மனு, இரு நீதிபதிகள் அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
 
இந்த விசாரணையின் போது, இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்டறிந்த இரு நீதிபதிகள் அமர்வு, திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் அரசின் மேல்முறையீடு மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுவதாக அறிவித்தது. மேலும், தனி நீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்ய மறுப்பதாகவும் அமர்வு தெரிவித்தது.
 
முன்னதாக, தனி நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் அவர்கள், மனுதாரருக்கு ஆதரவாக சிஐஎஸ்எஃப் வீரர்களின் பாதுகாப்போடு சென்று மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்டிருந்தார். ஆனால், தமிழ்நாடு காவல்துறை இந்த உத்தரவை நடைமுறைப்படுத்த மறுத்ததுடன், மதுரை மாவட்ட நிர்வாகம் 144 தடை உத்தரவை பிறப்பித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva

16 ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருக்கும் ஆசிட் வீச்சு வழக்கு: சுப்ரீம் கோர்ட் அதிர்ச்சி..!

16 ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருக்கும் ஆசிட் வீச்சு வழக்கு: சுப்ரீம் கோர்ட் அதிர்ச்சி..!ஆசிட் வீச்சு வழக்குகளின் விசாரணையில் ஏற்படும் நீண்ட கால தாமதத்தை கண்டு உச்ச நீதிமன்றம் இன்று கடும் அதிர்ச்சி தெரிவித்ததுடன், இதை சட்ட அமைப்பின் கேலி என்று வர்ணித்தது.

புதினை நாங்கள் சந்திக்க கூடாதா? திட்டமிட்டு தவிர்க்கிறார்கள்: ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு..!

புதினை நாங்கள் சந்திக்க கூடாதா? திட்டமிட்டு தவிர்க்கிறார்கள்: ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு..!ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் டெல்லி வந்திருக்கும் நிலையில், மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, வெளிநாட்டு தலைவர்களை சந்திக்கவிடாமல் மத்திய அரசு எதிர்க்கட்சிகளை திட்டமிட்டு தவிர்ப்பதாக கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார்.

சென்னையில் மீண்டும் திடீர் மழை: நம்பி துணிகளைக் காயவைக்காதீர்கள்..! தமிழ்நாடு வெதர்மேன்..!

சென்னையில் மீண்டும் திடீர் மழை: நம்பி துணிகளைக் காயவைக்காதீர்கள்..! தமிழ்நாடு வெதர்மேன்..!வங்கக்கடலில் உருவான 'டிட்வா' புயல் காரணமாக தமிழகத்தின் கடலோர மாவட்டங்களில் அதி கனமழை பெய்தது. ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு இன்று காலை லேசாக சூரிய வெளிச்சம் தென்பட்ட நிலையில், சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளில் மீண்டும் மிதமான மழை பெய்ய தொடங்கியுள்ளது.

நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதனை பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும்": திருமாவளவன் வலியுறுத்தல்

நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதனை பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும்சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையின் தனி நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதனை பதவி நீக்கம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்: தீப தூண் கோயிலை விட பழமையானதா? நீதிபதிகள் கேள்வி..!

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்: தீப தூண் கோயிலை விட பழமையானதா? நீதிபதிகள் கேள்வி..!முருகப்பெருமானின் முதல் படை வீடான திருப்பரங்குன்றத்தில் திருக்கார்த்திகை திருவிழா நேற்று வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது. வழக்கப்படி, மலையில் அமைந்துள்ள உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் தீபத் தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டது. ஆனால், இந்து சமய அறநிலையத் துறை, மலை உச்சியில் உள்ள பழமையான மற்றொரு தூணில் தீபம் ஏற்றாததால், அங்கு கூடியிருந்த இந்து அமைப்புகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

