வியாழன், 4 டிசம்பர் 2025
Written By Bala
Last Modified: வியாழன், 4 டிசம்பர் 2025 (16:47 IST)

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்!.. தமிழக அரசு மேல்முறையீட்டு மனு நிராகரிப்பு..

புதுச்சேரியில் ரோடுஷோவுக்கு அனுமதி இல்லை.. தவெகவின் மாற்று ஏற்பாடு இதுதான்..

புதுச்சேரியில் ரோடுஷோவுக்கு அனுமதி இல்லை.. தவெகவின் மாற்று ஏற்பாடு இதுதான்..புதுச்சேரியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைவர் விஜய் அவர்களின் 'ரோடு ஷோ' எனப்படும் சாலை பேரணி நடத்த அனுமதி கேட்டு விண்ணப்பித்திருந்தது. ஆனால், புதுச்சேரி அரசாங்கம் இந்த சாலைப் பேரணிக்கு அனுமதி அளிக்க மறுத்துவிட்டது.

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்: அரசின் மேல்முறையீடு இரு நீதிபதிகள் அமர்வில் தள்ளுபடி

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்: அரசின் மேல்முறையீடு இரு நீதிபதிகள் அமர்வில் தள்ளுபடிதிருப்பரங்குன்றம் மலை விவகாரத்தில் தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு எதிராக தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செய்த நிலையில், அந்த மேல்முறையீட்டு மனுவை இரு நீதிபதிகள் அமர்வு தள்ளுபடி செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது

16 ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருக்கும் ஆசிட் வீச்சு வழக்கு: சுப்ரீம் கோர்ட் அதிர்ச்சி..!

16 ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருக்கும் ஆசிட் வீச்சு வழக்கு: சுப்ரீம் கோர்ட் அதிர்ச்சி..!ஆசிட் வீச்சு வழக்குகளின் விசாரணையில் ஏற்படும் நீண்ட கால தாமதத்தை கண்டு உச்ச நீதிமன்றம் இன்று கடும் அதிர்ச்சி தெரிவித்ததுடன், இதை சட்ட அமைப்பின் கேலி என்று வர்ணித்தது.

புதினை நாங்கள் சந்திக்க கூடாதா? திட்டமிட்டு தவிர்க்கிறார்கள்: ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு..!

புதினை நாங்கள் சந்திக்க கூடாதா? திட்டமிட்டு தவிர்க்கிறார்கள்: ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு..!ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் டெல்லி வந்திருக்கும் நிலையில், மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, வெளிநாட்டு தலைவர்களை சந்திக்கவிடாமல் மத்திய அரசு எதிர்க்கட்சிகளை திட்டமிட்டு தவிர்ப்பதாக கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார்.

சென்னையில் மீண்டும் திடீர் மழை: நம்பி துணிகளைக் காயவைக்காதீர்கள்..! தமிழ்நாடு வெதர்மேன்..!

சென்னையில் மீண்டும் திடீர் மழை: நம்பி துணிகளைக் காயவைக்காதீர்கள்..! தமிழ்நாடு வெதர்மேன்..!வங்கக்கடலில் உருவான 'டிட்வா' புயல் காரணமாக தமிழகத்தின் கடலோர மாவட்டங்களில் அதி கனமழை பெய்தது. ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு இன்று காலை லேசாக சூரிய வெளிச்சம் தென்பட்ட நிலையில், சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளில் மீண்டும் மிதமான மழை பெய்ய தொடங்கியுள்ளது.

