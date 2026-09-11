இரவு 10மணிக்கு மேல் மகளிர் பேருந்துகள் நிறுத்தமா? மினி பேருந்துகளின் கொள்ளை கட்டணம்?
திருநெல்வேலி சந்திப்பு பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து புதிய பேருந்து நிலையத்திற்கு இயக்கப்படும் மினி பேருந்துகள் மூலம் பொதுமக்களிடம் பகல் மற்றும் இரவு நேரங்களில் கடுமையான கட்டணக்கொள்ளை அரங்கேறி வருகிறது.
வண்ணாரப்பேட்டை வழியாக இயக்கப்படும் இந்த மினி பேருந்துகளில் சாதாரண நேரங்களில் பத்து ரூபாயாக உள்ள கட்டணம், இரவு பத்து மணிக்கு மேல் பதினைந்து ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டு வசூலிக்கப்படுகிறது. பொதுவாக இரவு நேரத்திற்கென எந்த பேருந்துகளிலும் தனியான கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படாத நிலையில், மினி பேருந்து உரிமையாளர்கள் பயணிகளிடம் கூடுதல் கட்டணம் கேட்டு அராஜகத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இதற்கிடையில், இரவு நேரங்களில் பயணிகளுக்கு பாதுகாப்பாகவும் இலவசமாகவும் இயக்கப்பட்டு வந்த மகளிர் விடியல் பேருந்து சேவையும் தற்போது இரவு பத்து மணிக்கு மேல் அதிரடியாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. அரசு பேருந்துகள் இயக்கப்படாத இந்த சூழலை பயன்படுத்தி, தனியார் பேருந்துகள் தாறுமாறான கட்டண வசூலில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.
போக்குவரத்துத்துறை உயர் அதிகாரிகள் தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்களிடம் கையூட்டு பெற்றுக்கொண்டு, அரசு பேருந்து சேவைகளை வேண்டுமென்றே முடக்கியுள்ளதாக பொதுமக்கள் பகிரங்கமாகக் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். இதனால் வேலை முடிந்து இரவு நேரங்களில் வீடு திரும்பும் சாதாரண மக்களும், பெண்களும் பெரும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். உடனடியாக மாவட்ட நிர்வாகம் இதில் தலையிட்டு முறைகேடுகளை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
Edited by Siva