திருச்செந்தூர் கோவில் உண்டியலில் திருடிய அர்ச்சகர் கைது.. உடந்தையாக இருந்த ஒருவரும் கைது...
தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலுள்ள உலக புகழ்பெற்ற திருச்செந்தூர் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில், உண்டியலிலிருந்து நூதன முறையில் பணம் திருடிய கோவில் அர்ச்சகர் மற்றும் அவரது கூட்டாளியை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர். மூலவர் சன்னதிக்கு எதிரே உள்ள நிரந்தர உண்டியலில் வழக்கமாக கிடைக்கும் காணிக்கை பணம் கணிசமாக குறைந்ததை கண்டு சந்தேகமடைந்த கோவில் நிர்வாகத்தினர், சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனர்.
அப்போது, கோவிலில் அர்ச்சகராக பணியாற்றி வந்த முகுந்தன் என்பவர், தனது கூட்டாளி திருமுருகனுடன் இணைந்து உண்டியலில் கவண் போன்ற அமைப்பில் துணி மற்றும் காகிதத்தை பயன்படுத்திப் பணத்தை வெளியே எடுத்துத் திருடியது அம்பலமானது. இந்த காட்சிகள் சிசிடிவி கேமராவில் துல்லியமாக பதிவாகியிருந்தன.
இதனடிப்படையில் கோவில் நிர்வாகம் அளித்த புகாரின் பேரில் உடனடியாக செயல்பட்ட திருச்செந்தூர் போலீசார், அர்ச்சகர் முகுந்தன் மற்றும் திருமுருகன் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனர். மேலும், அவர்களிடமிருந்து திருடப்பட்ட ரூ.10,000 ரொக்க பணத்தை பறிமுதல் செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
ஆன்மீகச் சிறப்புமிக்க திருச்செந்தூர் கோவிலில் அர்ச்சகரே உண்டியலில் கைவரிசை காட்டிய சம்பவம் பக்தர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.