செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva

மூன்று விதமான குழப்பத்தில் தமிழக காங்கிரஸ்? டெல்லி மேலிடம் என்ன முடிவு எடுக்கும்?

மூன்று விதமான குழப்பத்தில் தமிழக காங்கிரஸ்? டெல்லி மேலிடம் என்ன முடிவு எடுக்கும்?
தமிழக காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் தற்போது மூன்று விதமான முரண்பட்ட கருத்துகள் நிலவி வருகின்றன. இது கட்சியின் டெல்லி மேலிடத்திற்கும், மாநில தலைமைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது. 
 
முதல் தரப்பினர், "பாஜகவை வீழ்த்துவதே நமது முதன்மை இலக்கு; அதற்கு திமுகவுடனான வலுவான கூட்டணி அவசியம். தொகுதிகள் குறைவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை, மதச்சார்பற்ற வாக்குகள் சிதறாமல் இருப்பதே முக்கியம்" என்று வாதிடுகின்றனர்.
 
இரண்டாவது தரப்பினர் ஒரு 'பேரம் பேசும்' நிலையை எடுத்துள்ளனர். "45 தொகுதிகள் மற்றும் ஆட்சியில் அதிகாரப்பூர்வமான பங்கு கொடுத்தால் மட்டுமே திமுகவுடன் தொடர வேண்டும்" என்று இவர்கள் பிடிவாதமாக உள்ளனர். 
 
மூன்றாவது தரப்பினர் ஒரு புதிய மாற்றத்தை நோக்கி நகர்கின்றனர். நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 'ஆட்சியில் பங்கு' என்ற வாக்குறுதியை அளித்துள்ளதால், அவர்களுடன் கைகோர்ப்பதே காங்கிரஸின் வளர்ச்சிக்கு நல்லது என்று இவர்கள் ஒற்றைக்காலில் நிற்கின்றனர். 
 
வரும் ஜனவரி மாத இறுதியில் காங்கிரஸ் எடுக்கப்போகும் முடிவு தமிழக அரசியலில் ஒரு மிகப்பெரிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva.

25 தொகுதிகள் தான்.. காங்கிரசுக்கு கறாராக சொன்னதா திமுக.. தவெக கூட்டணிக்கு செல்லுமா?

25 தொகுதிகள் தான்.. காங்கிரசுக்கு கறாராக சொன்னதா திமுக.. தவெக கூட்டணிக்கு செல்லுமா?திமுக-காங்கிரஸ் இடையிலான 20 ஆண்டு கால உறவில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. திமுக தரப்பில் காங்கிரஸிற்கு வெறும் 25 தொகுதிகள் மட்டுமே ஒதுக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இது 2021 தேர்தலை போன்ற ஒரு நிலையையே மீண்டும் உருவாக்குவதால், காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் கடும் அதிருப்தியில் உள்ளனர்.

எடப்பாடியை முதல்வராக்க அண்ணாமலை பிரச்சாரம் செய்வாரா? 2026 தேர்தலில் ஒதுங்கி நின்று வேடிக்கை பார்ப்பாரா?

எடப்பாடியை முதல்வராக்க அண்ணாமலை பிரச்சாரம் செய்வாரா? 2026 தேர்தலில் ஒதுங்கி நின்று வேடிக்கை பார்ப்பாரா?தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு அதிமுக மற்றும் பாஜக இடையே மீண்டும் கூட்டணி உறுதியாகியுள்ளது. இந்தச் சூழலில், "எடப்பாடி பழனிசாமியை முதல்வராக்க அண்ணாமலை பிரச்சாரம் செய்வாரா?" என்ற கேள்வி பலர் மனதில் எழுந்துள்ளது.

விஜய்யின் தவெக கூட்டணிக்கு பாமக, தேமுதிக வருமா? ஓபிஎஸ், அமமுக நிலை என்ன?

விஜய்யின் தவெக கூட்டணிக்கு பாமக, தேமுதிக வருமா? ஓபிஎஸ், அமமுக நிலை என்ன?தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கூட்டணி வியூகங்கள் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, பாமக மற்றும் தேமுதிக ஆகிய கட்சிகள் விஜய்யுடன் இணையுமா என்ற கேள்விக்கு தற்போதைய நிலவரப்படி 'சந்தேகம்' என்பதே பதிலாக உள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சி வர வாய்ப்பே இல்லை.. விஜய் காத்திருப்பது வீண்: அரசியல் விமர்சகர்கள்..!

காங்கிரஸ் கட்சி வர வாய்ப்பே இல்லை.. விஜய் காத்திருப்பது வீண்: அரசியல் விமர்சகர்கள்..!தமிழக அரசியலில் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' தலைவர் விஜய், திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக ஒரு புதிய கூட்டணியை உருவாக்கத் திட்டமிட்டு வருகிறார். குறிப்பாக, திமுக கூட்டணியில் இருந்து அதிருப்தியில் இருக்கும் கட்சிகளை ஈர்க்க அவர் முனைப்பு காட்டுவதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், காங்கிரஸ் கட்சி தவெக கூட்டணிக்கு வர வாய்ப்பே இல்லை என்றும், விஜய் அதற்காக காத்திருப்பது வீண் என்றும் அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

ஆவணங்களை கொண்டு வந்து உறுதி செய்யுங்கள்: சுமார் 13 லட்சம் வாக்காளர்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பிய தேர்தல் ஆணையம்..!

ஆவணங்களை கொண்டு வந்து உறுதி செய்யுங்கள்: சுமார் 13 லட்சம் வாக்காளர்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பிய தேர்தல் ஆணையம்..!தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, வாக்காளர் பட்டியலை சுத்திகரிக்கும் பணியில் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளது. ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்ட வரைவு வாக்காளர் பட்டியலின் அடிப்படையில், சுமார் 97 லட்சம் போலி மற்றும் இரட்டை பதிவுகள் நீக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது பட்டியலில் உள்ள 12.43 லட்சம் வாக்காளர்களின் விவரங்களை உறுதிப்படுத்த கூடுதல் ஆவணங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com