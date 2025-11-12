புதன், 12 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 12 நவம்பர் 2025 (13:07 IST)

காவல்துறை வாகனம் மோதி ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 பேர் பலி.. சிவகெங்கையில் பயங்கர விபத்து..!

காவல்துறை வாகனம் மோதி ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 பேர் பலி.. சிவகெங்கையில் பயங்கர விபத்து..!
சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்புவனம் அருகே நடந்த சோகமான விபத்தில், ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்த காவல் துறை வாகனம் மோதியதில், இரு சக்கர வாகனத்தில் பயணித்த 2 வயது குழந்தை உட்பட ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர்.
 
பிரசாத் அவரது மனைவி சத்யா மற்றும் அவர்களின் 2 வயது மகன் ஆகிய மூவரும் விபத்தில் பலியாகினர். பிரசாத் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்; சத்யாவும் குழந்தையும் மருத்துவமனைக்கு செல்லும் வழியில் உயிரிழந்தனர். மற்றொரு பயணியான சோனை ஈஸ்வரி காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
 
விபத்தை ஏற்படுத்திய காவல் வாகன ஓட்டுநர் சம்பவ இடத்திலிருந்து தப்பியோடியதாக கூறி, உறவினர்கள் மற்றும் உள்ளூர் மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். மூத்த அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்த பின்னரே மறியல் கைவிடப்பட்டது.
 
 
Edited by Mahendran
 

பிரசாந்த் கிஷோர் கட்சிக்கு ஜீரோ.. பிகாரில் என்டிஏ ஜெயிக்க அவர்தான் காரணமா

பிரசாந்த் கிஷோர் கட்சிக்கு ஜீரோ.. பிகாரில் என்டிஏ ஜெயிக்க அவர்தான் காரணமாபீகார் சட்டமன்ற தேர்தல் கருத்துக் கணிப்புகள் , அரசியல் வியூக நிபுணர் பிரசாந்த் கிஷோர் அவர்களின் 'ஜன் சுராஜ் கட்சி'க்குப் பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளன. இக்கட்சி 'உச்சத்தில் அல்லது தரையில்' இருக்கும் என்று கிஷோர் கூறிய நிலையில், முடிவுகள் கட்சி 'தரையில்' இருப்பதை உறுதிப்படுத்துகின்றன.

தீபாவளிக்கே வெடிக்க வேண்டிய வெடிகுண்டு.. கைதான நபர் அளித்த அதிர்ச்சி வாக்குமூலம்..!

தீபாவளிக்கே வெடிக்க வேண்டிய வெடிகுண்டு.. கைதான நபர் அளித்த அதிர்ச்சி வாக்குமூலம்..!டெல்லியில் செங்கோட்டை அருகே நிகழ்ந்த வெடிகுண்டு தாக்குதல் வழக்கில், முக்கிய சந்தேக நபரான முஸம்மில் என்பவர் விசாரணையாளர்களிடம் பரபரப்பான வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார். இந்த தாக்குதலுக்கு முன்னரே, தானும் தனது கூட்டாளி உமர் என்பவரும் செங்கோட்டை பகுதியை நோட்டமிட்டதாக முஸம்மில் தெரிவித்துள்ளார்.

போலீசாருக்கு ரூ.50 லட்சம் கொடுத்தாரா நடிகர் ஸ்ரீகாந்த்? அமலாக்கத்துறை விசாரணை..!

போலீசாருக்கு ரூ.50 லட்சம் கொடுத்தாரா நடிகர் ஸ்ரீகாந்த்? அமலாக்கத்துறை விசாரணை..!கோகைன் போதைப்பொருள் பயன்பாடு மற்றும் விநியோகம் தொடர்பாக கடந்த ஜூன் மாதம் கைது செய்யப்பட்டு ஜாமீனில் வெளியே வந்த நடிகர் ஸ்ரீகாந்திடம், சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்றம் குறித்து அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் நேற்று தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

தமிழகத்தில் 342 வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள்.. குற்றவாளிகள் சென்னையை சேர்ந்தவர்கள்: காவல் துறை ஆணையர்

தமிழகத்தில் 342 வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள்.. குற்றவாளிகள் சென்னையை சேர்ந்தவர்கள்: காவல் துறை ஆணையர்சென்னை பெருநகரக் காவல் துறை ஆணையர் ஏ. அருண் அவர்கள், மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்ந்து வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்து வரும் நபர்களை கண்டறிவதில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.

தேர்தல் முடிந்த சில மணி நேரத்தில் பீகார் காங்கிரஸ் தலைவர் ராஜினாமா.. என்ன காரணம்?

தேர்தல் முடிந்த சில மணி நேரத்தில் பீகார் காங்கிரஸ் தலைவர் ராஜினாமா.. என்ன காரணம்?பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு முடிந்த சில மணி நேரங்களிலேயே, முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும், காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவருமான ஷகீல் அகமது கட்சியில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார். இது பீகார் காங்கிரஸுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com