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  4. Thoothukudi Sterlite Protest Firing: Constable Raja Who Fired From Police Vehicle Passes Away
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Wednesday, 30 September 2026 (15:38 IST)

தூத்துகுடியில் துப்பாக்கி சூடு நடத்திய காவலர் திடீர் மரணம்.. என்ன காரணம்?

Thoothukudi firing
Written By: SIVA
Updated: Wed, 30 Sep 2026 (15:38 IST)
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கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு மே 22-இல், தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக நடைபெற்ற 100-வது நாள் போராட்டத்தின் போது கலவரம் வெடித்தது. ஆட்சியர் அலுவலகத்தை நோக்கிச் சென்ற பொதுமக்கள் மீது காவல்துறையினர் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் 2 பெண்கள் உள்பட 13 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். 100-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர்.
 
அப்போது, மஞ்சள் நிற டி-ஷர்ட் அணிந்தபடி காவல் வாகனத்தின் மீது ஏறி நின்றுகொண்டு போராட்டக்காரர்களை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்ட காவலர் ராஜாவின் புகைப்படம் இணையத்தில் வெளியாகி ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையும் அதிர்ச்சியில் உலுக்கியது. பொதுமக்கள் மற்றும் மனித உரிமை அமைப்புகளின் கடும் கண்டனத்திற்கு உள்ளான இந்த வீடியோ மற்றும் புகைப்படங்கள், பின்னர் அமைக்கப்பட்ட அருணா ஜெகதீசன் விசாரணை ஆணையத்திலும் மிக முக்கிய ஆதாரங்களாக மாறின.
 
இந்தச் சம்பவம் தொடர்பான வழக்கின் விசாரணையும், குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் உள்ளிட்ட சட்ட நடவடிக்கைகளும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களாக உடல்நலக் குறைவால் பாதிக்கப்பட்டு தூத்துக்குடி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த ஆயுதப்படை காவலர் ராஜா, சிகிச்சை பலனின்றி  நேற்றிரவு உயிரிழந்தார். உயிரிழந்த ராஜாவுக்கு மனைவியும் இரண்டு மகன்களும் உள்ளனர்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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