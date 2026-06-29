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இது வெறும் டிரைலர் தான்.. சாலை மறியல் போராட்டத்தின்போது சேகர்பாபு பேட்டி...
தமிழக அமைச்சர் சரத்குமார் போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் விவகாரத்தில், அவர் உடனடியாகப் பதவி விலக வலியுறுத்திச் சென்னையில் திமுக சார்பில் இன்று தீவிரச் சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்குப் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திமுக முன்னாள் அமைச்சர் சேகர் பாபு ஆவேசமாகப் பேட்டியளித்துள்ளார்.
அவர் பேசுகையில், "இந்த போராட்டம் மக்களைத் தொந்தரவு செய்வதற்காக நடத்தப்பட்டது அல்ல; நாங்கள் கேட்ட இடத்தில் போராட்டம் நடத்தக் காவல்துறை அனுமதித்திருந்தால், அங்கேயே அமைதியாக நடத்திவிட்டு கலைந்திருப்போம். ஆனால் எங்களைத் தடுத்து நிறுத்தியதால்தான் இந்த சூழல் உருவானது" என்று விளக்கமளித்தார்.
மேலும் ஆளுங்கட்சிக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கும் வகையில், "திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் என்பது ஒரு காட்டாற்று வெள்ளம். பல தடைகளையும் சோதனைகளையும் கடந்து வந்த பேரியக்கம் இது. ஒரு நீரோடை போலத் தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டே இருக்கும். யாரோ சிலரின் அச்சுறுத்தல்களாலோ அல்லது மிரட்டல்களாலோ திமுகவை ஒருபோதும் அடிபணிய வைக்க முடியாது.
இன்றைய போராட்டம் ஒரு சிறிய 'டிரெய்லர்' தான், இனிமேல் தான் மெயின் பிக்சர் இருக்குது என்று சேகர் பாபு அதிரடியாகக் கூறியுள்ளார். இவரின் இந்த ஆவேசப் பேச்சு தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் தற்போதைய சூழலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
அம்மா உணவகத்தில் ஆய்வு செய்த பிரேமலதா விஜயகாந்த்.. உணவு சூப்பர் என பாராட்டு...
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இது வெறும் டிரைலர் தான்.. சாலை மறியல் போராட்டத்தின்போது சேகர்பாபு பேட்டி...
தமிழக அமைச்சர் சரத்குமார் போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் விவகாரத்தில், அவர் உடனடியாகப் பதவி விலக வலியுறுத்திச் சென்னையில் திமுக சார்பில் இன்று தீவிரச் சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்குப் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திமுக முன்னாள் அமைச்சர் சேகர் பாபு ஆவேசமாகப் பேட்டியளித்துள்ளார்.