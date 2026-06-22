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Last Updated : Monday, 22 June 2026 (14:01 IST)

திருப்பரங்குன்றம் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான வழக்கு: உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு மேல்முறையீடு

திருப்பரங்குன்றம்
Publish: Mon, 22 Jun 2026 (13:59 IST) Updated: Mon, 22 Jun 2026 (14:01 IST)
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மதுரை மாவட்டம், திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான வழக்கில், சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையின் உத்தரவுக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
 
முன்னதாக, மதுரை எழுமலையை சேர்ந்த ராம ரவிக்குமார் உள்ளிட்ட சிலர் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த தனிநீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், கடந்த 2025 டிசம்பர் 1-ஆம் தேதி, வழக்கமான இடங்களை தவிர்த்து திருப்பரங்குன்றம் மலை தீபத்தூணிலும் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டிருந்தார். இந்த உத்தரவு நிறைவேற்றப்படாததால், நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடரப்பட்டது. நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவுக்கு எதிராக மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.
 
இந்த விவகாரத்தில் தமிழக அரசு தனது நிலைப்பாட்டை தெரிவிக்க உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டிருந்தது. அதன்படி, இந்த வழக்கு இன்று  நீதிபதிகள் சதீஷ்குமார், ஜோதி ராமன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தீபம் ஏற்றும்படி இரு நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு தரப்பில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனை பதிவு செய்துகொண்ட நீதிபதிகள், வழக்கின் அடுத்தகட்ட விசாரணையை ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டனர்.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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