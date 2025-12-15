திங்கள், 15 டிசம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 15 டிசம்பர் 2025 (16:07 IST)

திருப்பரங்குன்றத்தில் இருப்பது 'தீபத்தூண் அல்ல, சமணர் கால தூண்': கோவில் தரப்பு வாதம்!

மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற தனி நீதிபதி சுவாமிநாதன் பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து தமிழக அரசு தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனு மீதான விசாரணை இன்று உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் இரண்டாம் நாளாக நடைபெற்றது.
 
இன்று நடந்த விசாரணையில், கோவில் நிர்வாகத்தின் சார்பில் முக்கிய வாதம் முன்வைக்கப்பட்டது: மலை உச்சியில் இருப்பது கார்த்திகை தீபத்தூண் அல்ல. அது சமணர் காலத்தில் இரவு நேரத்தில் விளக்கேற்றி விவாதிப்பதற்காக அமைக்கப்பட்ட தூண் என்று கூறப்பட்டது.
 
அதேபோல், தர்கா நிர்வாகம் தரப்பில், தனி நீதிபதி தங்களுக்கு போதுமான வாய்ப்பு அளிக்கவில்லை என்றும், கோவில் சொத்து ஆக்கிரமிப்பு குறித்த தனி நீதிபதியின் கருத்து ஏற்கத்தக்கதல்ல என்றும் வாதிடப்பட்டது. 
 
விசாரணை இன்று தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
 
Edited by Mahendran

