தொடர்புடைய செய்திகள்
- உலகமே உங்கள சுத்திதான் இயக்குற மாதிரி நினைப்பா?!. விஜய்க்கு பழனிச்சாமி பதிலடி...
- துரதிஷ்டவசமாக திமுக கூட்டணியில் இருக்கிறோம்.. துரை வைகோ ஓப்பன்.,.
- 5 வருடங்களாக துரைமுருகன் பூட்டி வைத்திருந்த எம்.எல்.ஏ அலுவலம்.. இன்று சுறுசுறுப்பாக புத்தம் புது பொலிவுடன்.. இதுதாண்டா மாற்றம்..
- ஒரு வார்த்தை சொல்லியி்ருந்தா விஜய் வீடு தேடி வந்திருப்பார்!.. பிரேமலதா பேட்டி!...
- அதிமுக அலுவலக சாவியை ஈபிஎஸ் இடம் ஒப்படைத்த சிவி சண்முகம்.. சமரசம் ஆகிவிட்டாரா?
திருச்சி கிழக்கில் தவெக நிற்க சொன்னார்கள், முடியாது என்று கூறிவிட்டேன்: திருமாவளவன்
தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய அரசியல் சூழலில், திருச்சி கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதிக்கு வரவிருக்கும் இடைத்தேர்தல் களம் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளை உருவாக்கியுள்ளது. இந்த சூழ்நிலையில், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் தனது முகநூல் நேரலையில் வெளியிட்டுள்ள அதிரடி அறிக்கை அரசியல் வட்டாரத்தில் பரவலான விவாதங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருச்சி கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுமாறு தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தரப்பிலிருந்து தனக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதாகவும், ஆனால் அதனை தான் திட்டவட்டமாக மறுத்துவிட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், இந்த விவகாரம் குறித்து பேசிய அவர், எந்தவொரு இடைத்தேர்தலிலும் போட்டியிடும் எண்ணம் தனக்கு நூறு சதவீதம் இல்லை என்பதை மிக தெளிவாக பறைசாற்றியுள்ளார். ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கெடுத்து அமைச்சராக வேண்டும் என்ற எந்தவொரு ஆசையும், எதிர்பார்ப்பும் தனக்கு எப்போதுமே இருந்ததில்லை என்றும் அவர் தனது உரையில் வெளிப்படையாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள புதிய அரசியல் கூட்டணி கணக்குகள் மற்றும் மாற்றங்களுக்கு மத்தியில், திருமாவளவனின் இந்த தீர்க்கமான முடிவு அவரது தனித்துவமான அரசியல் நிலைப்பாட்டை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
நீ ஒரு பைத்தியம்!. நான் மட்டும் இல்லனா நீ ஜெயில்ல இருப்ப!.. நெதன்யாகுவிடம் கோபம் காட்டிய டிரம்ப்!...
சாதி மதம் பார்த்துதான் சீட்டே கொடுத்தீங்க!. நீங்க சாதி மதத்தை ஒழிச்சிட்டீங்களா?!...
பாஜகவிலிருந்து விலகினார் அண்ணாமலை!.. டெல்லியில் ராஜினாமா கடிதம் கொடுத்தார்.
முதல்வர் விஜய்யை போலவே அண்ணாமலையை சந்திக்கவும் நேரம் ஒதுக்காத அமித்ஷா? உச்சகட்ட அதிருப்தியில் அண்ணாமலை
ஸ்டாலினுக்கு நெருக்கமான ப.சிதம்பரம், முதல்வர் விஜய்யுடன் சந்திப்பு? தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களை, காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான ப.சிதம்பரம் இன்று தலைமை செயலகத்தில் நேரில் சந்தித்து பேசியுள்ளார். தவெக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு நடைபெற்ற இந்த உயர்மட்ட சந்திப்பு, தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பையும் பல்வேறு விவாதங்களையும் கிளப்பியுள்ளது.