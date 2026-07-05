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குதிரை பேரம் குறித்து விசாரிக்க அதிகாரம் இருந்தால் ஆளுனர் விசாரிக்க வேண்டும்: திருமாவளவன்
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் மீண்டும் கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசியுள்ளார். "அதிமுகவை முற்றாக தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் இணைப்போம் என்று கூறுவது எந்த விதத்தில் ஜனநாயகம் என்பதை தவெக தரப்பில்தான் கேட்க வேண்டும்" என்று அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். இதன் மூலம் புதிய கட்சிகளின் அரசியல் அணுகுமுறையில் உள்ள ஜனநாயக தன்மை குறித்து தனது ஐயத்தை அவர் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
மேலும், தமிழக ஆளுநரிடம் கொடுக்கப்பட்டுள்ள குதிரை பேரம் குறித்த புகார் உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில், அது குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று திருமாவளவன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இந்த விவகாரத்தில் தலையிட்டு விசாரிக்க ஆளுநருக்கு சட்டப்பூர்வ அதிகாரம் இருந்தால், அவர் உடனடியாக விசாரணையைத் தொடங்க வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். குதிரை பேரம் என்பது தற்போதைய அரசியல் சூழலில் ஒரு முக்கிய பிரச்சினையா என்ற கேள்வியை முன்வைத்த அவர், இதனை தவிர்க்க வேண்டுமானால் அதிமுக மற்றும் திமுக ஆகிய இரு கட்சிகளையும் நேரடியாக கேள்வி கேட்க வேண்டும் என்றார்.
அதே நேரத்தில், அதிமுகவிற்குள் என்னதான் நடக்கிறது என்பது குறித்து அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் இன்னும் வாய் திறக்காமல் மௌனம் காப்பது ஏன் என்றும் திருமாவளவன் தனது கடுமையான விவாதத்தை முன்வைத்துள்ளார்.
Edited by Siva
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குதிரை பேரம் குறித்து விசாரிக்க அதிகாரம் இருந்தால் ஆளுனர் விசாரிக்க வேண்டும்: திருமாவளவன்
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் மீண்டும் கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசியுள்ளார். "அதிமுகவை முற்றாக தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் இணைப்போம் என்று கூறுவது எந்த விதத்தில் ஜனநாயகம் என்பதை தவெக தரப்பில்தான் கேட்க வேண்டும்" என்று அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். இதன் மூலம் புதிய கட்சிகளின் அரசியல் அணுகுமுறையில் உள்ள ஜனநாயக தன்மை குறித்து தனது ஐயத்தை அவர் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
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அதிமுக மட்டுமல்ல.. திமுக விக்கெட்டும் விழுந்தது.. திமுக எம்.எல்.ஏ ஜெ.கருணாநிதி தவெகவில்..
தமிழக அரசியல் களத்தில் தற்போதைய ஹாட் டாபிக்காக மாறியிருப்பது மாற்றுக்கட்சிகளில் இருந்து விலகி, பல முக்கியத் தலைவர்கள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்து வருவதுதான். சமீபகாலமாக அதிமுகவின் மூத்த நிர்வாகிகள், எம்.எல்.ஏக்கள் மற்றும் பிற கட்சிகளின் முன்னணி புள்ளிகள் தவெக நோக்கி நகர்வது வழக்கமான ஒன்றாக மாறியுள்ளது.