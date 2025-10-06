திங்கள், 6 அக்டோபர் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: திங்கள், 6 அக்டோபர் 2025 (11:57 IST)

தீர்ப்பு கொடுத்ததற்காக விமர்சிக்கின்றனர்! விஜய் ரசிகர்களை மறைமுகமாக பேசிய நீதிபதி!

Judge senthilkumar

நீதிமன்றம் வழங்கும் உத்தரவுகளுக்காக நீதிபதிகளையே பலர் விமர்சிப்பதாக நீதிபதி செந்தில்குமார் கவலையுடன் பேசியுள்ளார்.

 

பிரபல சமையல் கலைஞரும், நடிகருமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தன்னை ஏமாற்றிவிட்டதாக ஜாய் க்ரிஸில்டா என்பவர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடுத்த நிலையில் இந்த விசாரணை தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. இந்நிலையில் ஜாய் கிரிஸில்டா தொடர்ந்து தான் மாதம்பட்டி ரங்கராஜுடன் இருக்கும் படங்கள், வீடியோக்களை வெளியிட்டு பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வந்தார்.

 

அவர் படங்கள், வீடியோக்கள் வெளியிட்டு சமூக வலைதளங்களில் அவதூறு பரப்புவதை தடுக்க தடை விதிக்கக்கோரி மாதம்பட்டி தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் முறையீடு செய்யப்பட்டது. இதை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி செந்தில்குமார் “சமூக வலைதளங்களில் யாரையும் விட்டு வைக்காமல் விமர்சனம் செய்கின்றனர். உத்தரவுகளை பிறப்பித்ததற்காக நீதிபதிகளையே விமர்சனம் செய்கின்றனர்” என கூறி இடைக்கால தடை விதிக்க மறுப்பு தெரிவித்தார்.

 

சமீபத்தில் நீதிபதி செந்தில்குமார் தவெக தலைவர் விஜய் தொடர்பான வழக்கில் அளித்த உத்தரவு தொடர்பாக விஜய் ரசிகர்கள் அவரை சமூக வலைதளங்களில் கடுமையாக விமர்சித்த நிலையில், அதைதான் இந்த வழக்கில் அவர் சுட்டிக்காட்டி பேசியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

 

Edit by Prasanth.K

கரூர் சம்பவம் எதிரொலி! பிரச்சாரக் கூட்டங்களுக்கு கடும் கட்டுப்பாடுகள்! - அரசு பரிசீலனை!

கரூர் சம்பவம் எதிரொலி! பிரச்சாரக் கூட்டங்களுக்கு கடும் கட்டுப்பாடுகள்! - அரசு பரிசீலனை!கரூரில் தவெக பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் பலியான நிலையில், அரசியல் கூட்டங்களுக்கு கடும் கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

துர்கா சிலை ஊர்வலத்தில் விபரீதம்.. 2 பக்தர்கள் பரிதாப பலி: மத்தியப் பிரதேசத்தில் சோகம்!

துர்கா சிலை ஊர்வலத்தில் விபரீதம்.. 2 பக்தர்கள் பரிதாப பலி: மத்தியப் பிரதேசத்தில் சோகம்!மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் ஜபல்பூரில் துர்கா தேவி சிலையை ஏற்றி சென்ற வாகனத்தில் உயர் மின்னழுத்த மின்கம்பி உரசியதால் ஏற்பட்ட கோர விபத்தில் இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர்; 30-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளனர்.

மதுரையில் எம்ஜிஆர் சிலை சேதம்! கொதித்தெழுந்த எடப்பாடியார் கண்டனம்!

மதுரையில் எம்ஜிஆர் சிலை சேதம்! கொதித்தெழுந்த எடப்பாடியார் கண்டனம்!மதுரை அவனியாபுரம் பகுதியில் அமைந்துள்ள முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆரின் சிலை மர்ம நபர்களால் சேதப்படுத்தப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வாரத்தின் முதல் நாளே பங்குச்சந்தை ஏற்றம்.. இன்றைய சென்செக்ஸ், நிஃப்டி நிலவரம்..!

வாரத்தின் முதல் நாளே பங்குச்சந்தை ஏற்றம்.. இன்றைய சென்செக்ஸ், நிஃப்டி நிலவரம்..!இந்திய பங்குச்சந்தை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வந்த நிலையில், இன்று வாரத்தின் முதல் நாளில் பங்குச்சந்தை ஏற்றம் கண்டிருப்பது முதலீட்டாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவிலும் Gen Z போராட்டம் வெடிக்கும் அபாயம்? முறியடிக்கும் திட்டத்தை தயாரிக்கும் டெல்லி போலீஸ்!

இந்தியாவிலும் Gen Z போராட்டம் வெடிக்கும் அபாயம்? முறியடிக்கும் திட்டத்தை தயாரிக்கும் டெல்லி போலீஸ்!உலகம் முழுவதும் சமீபமாக பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வரும் Gen Z போராட்டம் இந்தியாவில் ஏற்பட்டால் எதிர்கொள்வது குறித்து திட்டமிடப்பட்டு வருகிறது.

