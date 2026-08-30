ஜனநாயகன் ஒரே வாரத்தில் காத்து வாங்கியது.. அதுபோல் தான் தவெகவின் 100 நாள் ஆட்சி: எடப்பாடி பழனிசாமி
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, தமிழக அரசின் செயல்பாடுகள் குறித்து கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார்.
பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் உரையாற்றிய அவர், "சமீபத்தில் வெளியான 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தைப் பற்றி பெரிய அளவில் விளம்பரங்கள் செய்யப்பட்டன. படம் அப்படி இருக்கும், இப்படி இருக்கும் என்று சமூக வலைத்தளங்களில் ரீல்ஸ் எல்லாம் போட்டார்கள். ஆனால், திரைப்படம் வெளியாகி ஒரே வாரத்தில் திரையரங்குகள் அனைத்தும் காத்து வாங்கியது" என்று குறிப்பிட்டார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், தற்போதைய தவெக அரசின் நிர்வாகத்தையும் இந்த திரைப்படத்தோடு ஒப்பிட்டுப் பேசினார். "அப்படித்தான் இந்த 100 நாள் ஆட்சியும் உள்ளது. பெரிய அளவில் வாக்குறுதிகளையும் விளம்பரங்களையும் கொடுத்துவிட்டு, நடைமுறையில் மக்களுக்கு எந்தப் பயனும் இல்லாத வகையில் இவர்களது ஆட்சிச் செயல்பாடுகள் அமைந்துள்ளன.
விளம்பரங்களால் மட்டுமே ஒரு அரசையோ அல்லது படத்தையோ மக்களின் மனதில் நிலைநிறுத்தி விட முடியாது" என்று அவர் கடுமையாகச் சாடினார். எடப்பாடி பழனிசாமியின் இந்த பேச்சு அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva