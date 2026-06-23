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அன்று அண்ணாவை காணோம்.. இன்று அப்பாவை காணோம்.. முதல்வர் விஜய் பேச்சு குறித்து கிஷோர் கே சுவாமி
தமிழக சட்டமன்றத்தில் இன்று நடைபெற்ற ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விவாதத்தின்போது, முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவைக்கு வராததை மறைமுகமாக குத்திக் காட்டி, "உங்க அப்பாவைக் காணோம்" என்று முதலமைச்சர் விஜய் ஒரு குட்டிக்கதை மூலம் நக்கலடித்திருந்தார்.
இந்தச் சம்பவம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், பிரபல அரசியல் விமர்சகர் கிஷோர் கே சுவாமி தனது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் இது குறித்து ஒரு பதிவை பகிர்ந்துள்ளார்.
அவரது ட்வீட்டில், "சட்டமன்றத்தில் இன்று பேசிய முதலமைச்சர், அப்பாவை காணோம் என்று ஸ்டாலினை நக்கலடித்துள்ளார். இதே சட்டமன்றத்தில் கடந்த 1962-ஆம் ஆண்டு காஞ்சிபுரம் தொகுதியில் தோல்வியை தழுவிய பேரறிஞர் அண்ணாவை 'காணோம்' என்று அப்போதைய ஆளுங்கட்சியினர் நக்கலடித்த வரலாறும் இங்கு உண்டு" என்று அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
மேலும், "சட்டமன்றம் என்பது மிகவும் விசித்திரமான ஒரு இடம். அதனால் அங்கே பேசும்போது எப்போதும் பார்த்து பேசுங்கள். காலச்சக்கரம் என்பது யாருக்காகவும் நிற்காமல் எப்போதும் சுழன்று கொண்டே இருக்கும்" என்று முதலமைச்சர் விஜய்க்கும் அவர் அறிவுரை கூறியுள்ளார்.
அரசியல் களம் எப்போது யாருக்கு சாதகமாக மாறும் என்று கூற முடியாது என்பதால், அதிகாரத்தில் இருக்கும்போது நிதானம் தேவை என்பதை இந்த வரலாற்றுச் சம்பவத்தின் மூலம் கிஷோர் கே சுவாமி நினைவூட்டியுள்ளார்.
Edited by Siva
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தமிழக சட்டமன்ற பேரவையில் இன்று நடைபெற்ற ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தின்போது, முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் அதிரடி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய் அவர்கள், எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்துப் பேச தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே அவையிலிருந்த திமுகவினரை நிலைகுலைய செய்தார்.