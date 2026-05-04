திங்கள், 4 மே 2026
Written By Webdunia
Last Updated : திங்கள், 4 மே 2026 (15:54 IST)

திடீரென மாறிய டிரெண்ட்.. திமுக 2ஆம் இடம்.. 3வது இடத்தில் அதிமுக.. யார் யாருக்கு எத்தனை தொகுதிகள்

vijay stalin
2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கையில், மதியத்திற்கு பிறகு அரசியல் களம் பெரும் பரபரப்பை கண்டுள்ளது. தொடக்கத்தில் இழுபறியாக இருந்த முன்னணி நிலவரங்கள் தற்போது அதிரடியாக மாறி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் அசைக்க முடியாத முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது. 
 
ஆளுங்கட்சியான திமுக இரண்டாம் இடத்திற்கும், அதிமுக மூன்றாவது இடத்திற்கும் தள்ளப்பட்டுள்ளன.
 
தற்போதைய நிலவரப்படி, நடிகர் விஜய்யின் தவெக 106 தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்று ஆட்சி அமைக்க தேவையான மேஜிக் எண்ணை மிக நெருங்கியுள்ளது. ஆளுங்கட்சியான திமுக 72 தொகுதிகளில் மட்டுமே முன்னிலை வகிக்கிறது, இது அக்கட்சிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பின்னடைவாக கருதப்பட்டாலும் சிலமணி நேரங்களுக்கு மு இருந்த நிலையை விட அதிகமாக தெரிகிறது. பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுக 56 தொகுதிகளுடன் மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.
 
இந்த திடீர் மாற்றம் தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய சகாப்தத்தின் தொடக்கத்தை காட்டுகிறது. அரை நூற்றாண்டுகாலமாக மாறி மாறி ஆட்சி செய்த திராவிட பேரியக்கங்களை ஒரே தேர்தலில் விஜய் பின்னுக்குத் தள்ளியிருப்பது இந்திய அரசியலையே உற்றுநோக்க வைத்துள்ளது. 
 
குறிப்பாக, இளைஞர்கள் மற்றும் நடுநிலை வாக்காளர்களின் வாக்குகள் ஒட்டுமொத்தமாக தவெக பக்கம் சாய்ந்துள்ளதால், திமுக மற்றும் அதிமுகவின் பாரம்பரிய கோட்டைகள் சரிந்து வருகின்றன. இந்த டிரெண்ட் நீடித்தால், தமிழகத்தில் ஒரு புதிய அரசியல் புரட்சி ஏற்படுவது உறுதி.
 
Edited by Siva

