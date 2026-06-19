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Last Updated : Friday, 19 June 2026 (18:29 IST)

கடந்த வருடம் சகோதரர்.. இந்த வருடம் எதிர்க்கட்சி தலைவர்... ராகுல் காந்திக்கு ஸ்டாலினின் பிறந்த நாள் வாழ்த்து...

rahul gandhi
Publish: Fri, 19 Jun 2026 (18:26 IST) Updated: Fri, 19 Jun 2026 (18:29 IST)
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அரசியலில் ஒரு வருடம் என்பது மிக நீண்ட காலம் என்பதை தமிழக அரசியல் களம் உணர்த்தியுள்ளது. 2025ஆம் ஆண்டு ராகுல் காந்தியின் பிறந்தநாளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், அவரை "சித்தாந்த ரீதியான எனது சகோதரர்" என்று உருகி பாராட்டினார். ஆனால், இன்று அதாவது ஜூன் 19 அன்று அவர் வெளியிட்ட வாழ்த்துச் செய்தி, "மதிப்பிற்குரிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்களுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்" என வெறும் கடமைக்காக, மிகவும் சம்பிரதாயமாக மாறியுள்ளது.
 
காங்கிரஸுடன் திமுக உறவை முறித்து கொண்டதே இந்த மாற்றத்திற்கு முக்கிய காரணமாகும். தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி வைக்க முடிவு செய்ததால் திமுக அதிருப்தி அடைந்தது. இதனால் இந்தியா கூட்டணியில் இருந்தும் திமுக கிட்டத்தட்ட விலகியது. நாடாளுமன்றத்தில் காங்கிரஸ் எம்பிக்களுடன் அமர விரும்பாமல், தனி இருக்கை ஒதுக்கீடு செய்யுமாறு மக்களவை சபாநாயகருக்கும் திமுக கடிதம் எழுதியுள்ளது.
 
அதே நேரத்தில், காங்கிரஸின் புதிய கூட்டாளியான ஜோசப் விஜய், ராகுலை "சகோதரர்" என்று அழைத்து வாழ்த்தியுள்ளார். ராகுல் காந்தி திமுகவுக்கு தேசிய அளவிலான ஒற்றுமைக்கு அழைப்பு விடுத்தாலும், தமிழகத்தில் விஜய்யுடன் கைகோர்த்துச் செயல்பட உறுதியளித்துள்ளார். 22 மக்களவை எம்பிக்களைக் கொண்டுள்ள திமுகவின் இந்த விலகல், நாடாளுமன்றத்தில் காங்கிரஸுக்கும் இந்தியா கூட்டணிக்கும் பெரும் பலவீனத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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