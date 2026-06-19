தொடர்புடைய செய்திகள்
- சட்டசபை நேரடி ஒளிபரப்பு: திமுக, அதிமுக வழியில் தவெகவும் நடக்கிறதா? வெளிப்படைத்தன்மை குறித்துக் கேள்வி
- கர்நாடகா பணியாது, வெள்ளம் வந்தால் தான் தண்ணீர் திறப்பார்கள்: காவேரி விவகாரத்தில் துரைமுருகன் கருத்து..
- சபாநாயகர் நான்தான். எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் தேசிய கீதத்தை ஒலிக்க வைப்பேன்! ஜேசிடி பிரபாகர்
- தோல்வி பயத்தால் இடைத்தேர்தலை புறக்கணிக்கிறதா அதிமுக? ஈபிஎஸ்-ஸின் அரசியல் எதிர்காலம் கேள்விக்குறி!
- தவெக அரசுக்கு எதிரான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு வழக்கு தள்ளுபடி: உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு
கடந்த வருடம் சகோதரர்.. இந்த வருடம் எதிர்க்கட்சி தலைவர்... ராகுல் காந்திக்கு ஸ்டாலினின் பிறந்த நாள் வாழ்த்து...
அரசியலில் ஒரு வருடம் என்பது மிக நீண்ட காலம் என்பதை தமிழக அரசியல் களம் உணர்த்தியுள்ளது. 2025ஆம் ஆண்டு ராகுல் காந்தியின் பிறந்தநாளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், அவரை "சித்தாந்த ரீதியான எனது சகோதரர்" என்று உருகி பாராட்டினார். ஆனால், இன்று அதாவது ஜூன் 19 அன்று அவர் வெளியிட்ட வாழ்த்துச் செய்தி, "மதிப்பிற்குரிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்களுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்" என வெறும் கடமைக்காக, மிகவும் சம்பிரதாயமாக மாறியுள்ளது.
காங்கிரஸுடன் திமுக உறவை முறித்து கொண்டதே இந்த மாற்றத்திற்கு முக்கிய காரணமாகும். தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி வைக்க முடிவு செய்ததால் திமுக அதிருப்தி அடைந்தது. இதனால் இந்தியா கூட்டணியில் இருந்தும் திமுக கிட்டத்தட்ட விலகியது. நாடாளுமன்றத்தில் காங்கிரஸ் எம்பிக்களுடன் அமர விரும்பாமல், தனி இருக்கை ஒதுக்கீடு செய்யுமாறு மக்களவை சபாநாயகருக்கும் திமுக கடிதம் எழுதியுள்ளது.
அதே நேரத்தில், காங்கிரஸின் புதிய கூட்டாளியான ஜோசப் விஜய், ராகுலை "சகோதரர்" என்று அழைத்து வாழ்த்தியுள்ளார். ராகுல் காந்தி திமுகவுக்கு தேசிய அளவிலான ஒற்றுமைக்கு அழைப்பு விடுத்தாலும், தமிழகத்தில் விஜய்யுடன் கைகோர்த்துச் செயல்பட உறுதியளித்துள்ளார். 22 மக்களவை எம்பிக்களைக் கொண்டுள்ள திமுகவின் இந்த விலகல், நாடாளுமன்றத்தில் காங்கிரஸுக்கும் இந்தியா கூட்டணிக்கும் பெரும் பலவீனத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
இத்தாலி பிரதமர் என்னிடம் கெஞ்சினார்.. டிரம்ப் ஆணவ பேச்சு.. நான் யாரிடமும் இதுவரை கெஞ்சியதில்லை.. மெலோனி பதிலடி...
சமீபத்தில் நடந்த ஜி7 உச்சிமாநாட்டில், இத்தாலிய பிரதமர் ஜியோர்ஜியா மெலோனி தன்னிடம் புகைப்படம் எடுக்க "கெஞ்சினார்" என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் கூறியதற்கு, மெலோனி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். ட்ரம்ப்பின் இந்த பேச்சு முற்றிலும் பொய்யானது என்றும், நட்பு நாடுகளை அவர் நடத்தும் விதம் ஏமாற்றம் அளிப்பதாகவும் மெலோனி சாடியுள்ளார்.
12 வயது சிறுவன் ஓட்டிய ரூ.75 லட்சம் மதிப்புள்ள சொகுசு கார்.. தந்தையை கைது செய்த போலீசார்...
ஹைதராபாத் நகரின் முக்கிய சாலையில் சிறுவன் ஒருவன் அதிவேக சொகுசு காரை ஓட்டும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதைத்தொடர்ந்து, அந்த சிறுவனின் தந்தை மீது ஹைதராபாத் போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். மேலும், சட்டவிரோதமாக இயக்கப்பட்ட அந்த ‘எம்ஜி சைபர்ஸ்டர்’ காரையும் போலீஸார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.
கடந்த வருடம் சகோதரர்.. இந்த வருடம் எதிர்க்கட்சி தலைவர்... ராகுல் காந்திக்கு ஸ்டாலினின் பிறந்த நாள் வாழ்த்து...
அரசியலில் ஒரு வருடம் என்பது மிக நீண்ட காலம் என்பதை தமிழக அரசியல் களம் உணர்த்தியுள்ளது. 2025ஆம் ஆண்டு ராகுல் காந்தியின் பிறந்தநாளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், அவரை "சித்தாந்த ரீதியான எனது சகோதரர்" என்று உருகி பாராட்டினார். ஆனால், இன்று அதாவது ஜூன் 19 அன்று அவர் வெளியிட்ட வாழ்த்துச் செய்தி, "மதிப்பிற்குரிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்களுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்" என வெறும் கடமைக்காக, மிகவும் சம்பிரதாயமாக மாறியுள்ளது.