புதன், 15 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Modified: புதன், 15 அக்டோபர் 2025 (08:54 IST)

நாட்டை விட்டு ஓடிய அதிபர்! மடகாஸ்கர் ஆட்சியை கைப்பற்றிய ராணுவம்! - Gen Z புரட்சியால் வந்த வினை!

Madagacar protest

மடகாஸ்கர் நாட்டில் ஏற்பட்ட ஜென் ஸீ புரட்சியால் அந்நாட்டு அதிபர் நாட்டை விட்டு தப்பி ஓடியதால் ஆட்சி கவிழ்ந்தது.

 

நேபாளம், இந்தோனேஷியாவை புரட்டிப் போட்ட ஜென் ஸீ இளைஞர்கள் போராட்டம் மடகாஸ்கர் நாட்டிலும் சூடு பிடித்தது. ஊழல் ஆட்சி, வறுமை, தண்ணீர் தட்டுப்பாடு உள்ளிட்ட பல குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து ஆளும் அதுபர் ஆண்ட்ரே ரஜோலினாவுக்கு எதிராக இளைஞர்கள் நடத்திய போராட்டத்தில் வெடித்த வன்முறையில் 6 பேர் பலியானார்கள்.

 

அதை தொடர்ந்து போராட்டம் கலவரமாக மாறிய நிலையில் ஜென் ஸீக்கு ராணுவமும் தனது ஆதரவை தெரிவித்தது. இதனால் அதிபர் ஆண்ட்ரே ரஜோலினா நாட்டை விட்டு தப்பி ஓடிய நிலையில், மடகாஸ்கர் ஆட்சியை ராணுவம் கைப்பற்றியுள்ளது.

 

நேபாளத்தில் புரட்சி நடந்தபோது இளைஞர்களே தங்களுக்கான அடுத்த பிரதமரை தேர்வு செய்தனர். ஆனால் மடகாஸ்கரில் இளைஞர்கள் போராட்டத்தை பயன்படுத்தி ராணுவம் ஆட்சியை கைப்பற்றியது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

ஒரு பெரிய கட்சி என்.டி.ஏ கூட்டணிக்கு வருகிறது.. விஜய்யை மறைமுகமாக சொன்னாரா வானதி சீனிவாசன்?

ஒரு பெரிய கட்சி என்.டி.ஏ கூட்டணிக்கு வருகிறது.. விஜய்யை மறைமுகமாக சொன்னாரா வானதி சீனிவாசன்?2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்னதாக, வலுவான தலைவர்கள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைவார்கள் என்று தமிழக பா.ஜ.க. எம்.எல்.ஏ. வானதி சீனிவாசன் சூசகமாக கூறியுள்ளார். இந்த கருத்து, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் NDA கூட்டணியில் இணைய வாய்ப்புள்ளதா என்ற எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

4 மடங்கு உயர்ந்த ஆம்னி பஸ் கட்டணம்! எச்சரிக்கைக்கு பிறகு கட்டணம் குறைப்பு! - எவ்வளவு தெரியுமா?

4 மடங்கு உயர்ந்த ஆம்னி பஸ் கட்டணம்! எச்சரிக்கைக்கு பிறகு கட்டணம் குறைப்பு! - எவ்வளவு தெரியுமா?தீபாவளியையொட்டி ஆம்னி பேருந்து கட்டணம் கிடுகிடுவென உயர்ந்த நிலையில் அரசின் தலையீட்டிற்கு பிறகு கட்டணம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

மிக்ஸி, கிரைண்டர் போலவே, ஒரு மனைவியை கூட இலவசமாக கொடுப்பார்கள்.. சிவி சண்முகம் சர்ச்சை பேச்சு..!

மிக்ஸி, கிரைண்டர் போலவே, ஒரு மனைவியை கூட இலவசமாக கொடுப்பார்கள்.. சிவி சண்முகம் சர்ச்சை பேச்சு..!அ.தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி. சண்முகம், அ.தி.மு.க. கூட்டத்தில் பேசியபோது, "தேர்தலில் மிக்ஸி, கிரைண்டர் போலவே, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மனைவியை கூட இலவசமாக கொடுப்பார்கள்" என்று கூறி, பெண்களை இலவச பொருட்களுடன் ஒப்பிட்டு பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளார்.

ரூ.15 லட்சம் இன்சூரன்ஸ் பணத்திற்காக மனைவியை கொன்ற கணவன்.. சாலை விபத்து போல் நாடகம்..!

ரூ.15 லட்சம் இன்சூரன்ஸ் பணத்திற்காக மனைவியை கொன்ற கணவன்.. சாலை விபத்து போல் நாடகம்..!ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் ஹசாரிபாகில், தனது மனைவி சேவந்தி குமாரி பெயரில் மூன்று மாதங்களுக்கு முன் எடுத்த ரூ.15 லட்சம் காப்பீட்டு தொகையை பெறுவதற்காக, அவரை கொலை செய்துவிட்டு சாலை விபத்து நாடகமாடிய கணவன் முகேஷ் கைது செய்யப்பட்டார்.

இந்திய வம்சாவளி அமெரிக்க ஆய்வாளர் கைது: ராணுவ ரகசியங்களை சீனாவிடம் பகிர்ந்தாரா?

இந்திய வம்சாவளி அமெரிக்க ஆய்வாளர் கைது: ராணுவ ரகசியங்களை சீனாவிடம் பகிர்ந்தாரா?இந்திய வம்சாவளி அமெரிக்க ஆய்வாளரும், தென் ஆசிய கொள்கை ஆலோசகருமான அஷ்லே டெல்லிஸ் தேசிய பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தல் விளைவிக்கும் வகையில் உயர்ரக ரகசிய ஆவணங்களை சட்டவிரோதமாக வைத்திருந்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com