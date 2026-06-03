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போலீஸ் எப்பவுமே நல்லவங்க தான்.. அரசியல்வாதிங்க அவங்களை கட்டுப்படுத்துறாங்க: பொதுமக்கள் கருத்து
தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு, மாநிலத்தின் சட்டம் ஒழுங்கு நிலைமை பெரும் நேர்மறையான மாற்றத்தை சந்தித்துள்ளதாகப் பொதுமக்கள் மத்தியில் பரவலான கருத்து நிலவுகிறது.
நமது காவல் துறையினர் எப்போதுமே பொதுமக்களுக்கு நன்மை செய்ய நினைக்கும் நல்லவர்கள் தான். ஆனால், கடந்த கால ஆட்சிகளில் ஆளுங்கட்சி அரசியல்வாதிகளின் அத்துமீறிய தலையீடுகளாலும், தேவையற்ற அழுத்தங்களாலும் பல நேரங்களில் போலீசாரின் கைகள் சட்டத்தை கடமை தவறாமல் நிலைநாட்ட முடியாமல் கட்டிப்போடப்பட்டிருந்தன.
தற்போதைய தவெக அரசு, அந்த பழைய அரசியல் கலாச்சாரத்தை முற்றிலுமாக உடைத்தெறிந்துள்ளது. காவல்துறை அதிகாரிகள் எவ்வித அரசியல் தலையீடும் இன்றி, முற்றிலும் சுதந்திரமாக செயல்பட தற்போதைய முதல்வர் விஜய் முழு சுதந்திரம் வழங்கியுள்ளார். தவறு செய்பவர்கள் ஆளுங்கட்சியை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி, எவ்வளவு பெரிய பின்புலம் கொண்டவர்களாக இருந்தாலும் சரி, சட்டம் தன் கடமையை செய்யும் என்ற நிலை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தச் சுதந்திரமான செயல்பாட்டின் காரணமாக, மாநிலத்தில் குற்ற சம்பவங்கள் பெருமளவு குறைந்து, சட்டம் ஒழுங்கு சீராக பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. காவல்துறையினருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள இந்த முழு அதிகாரமும், அரசியல் அழுத்தமற்ற சுதந்திரமும் பொதுமக்கள் மத்தியில் தற்போதைய தவெக அரசின் மீதான நம்பகத்தன்மையையும், பாதுகாப்பையும் பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது என்று பொதுமக்கள் தங்களின் மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.
Edited by Siva
அரசு பள்ளி ஷோகேஸில் பீர் பாட்டில்.. ஆய்வுக்கு சென்ற எம்.எல்.ஏ அதிர்ச்சி..
தமிழகத்தில் கோடை விடுமுறை முடிந்து நாளை பள்ளிகள் திறக்கப்பட உள்ள நிலையில், அரசு பள்ளிகளில் தூய்மை பணிகள் மற்றும் முன்னேற்பாடுகளை மக்கள் பிரதிநிதிகள் தீவிரமாக ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், குரோம்பேட்டை பகுதியில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் பல்லாவரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் காமாட்சி நேரில் சென்று அதிரடி ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
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இது நம்ம திருச்செந்தூர் தானா? குறுக்கு வழியில் தரிசனத்திற்கு கூட்டி செல்லும் ஒரு புரோக்கரையும் காணோம்...!
அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலுக்கு நாள்தோறும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர். கடந்த காலங்களில் இங்கு வரும் பொதுமக்களிடம், கட்டண தரிசனம் மற்றும் விஐபி தரிசனம் என்ற பெயரில் குறுக்கு வழியில் விரைவாக கூட்டிச் செல்வதாக கூறி புரோக்கர்கள் பெருமளவில் பணம் பறித்து வந்தனர். இதனால் சாதாரண ஏழை எளிய பக்தர்கள் பல மணி நேரம் வரிசையில் காத்து கிடக்கும் அவல நிலை நீடித்து வந்தது.
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மம்தா பானர்ஜியின் அரசியல் வாழ்க்கையையே பாஜக முடிச்சிடுச்சு.. ஸ்டாலினின் அரசியல் வாழ்க்கையை விஜய் முடிச்சிட்டாரு.. நாடு சுத்தமாகி கொண்டு வருகிறது.. அரசியல் விமர்சகர்கள்
இந்திய அரசியல் களம் தற்போது பிராந்திய அளவில் மாபெரும் ஆளுமை மாற்றங்களை சந்தித்து வருகிறது என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, மேற்கு வங்கத்தில் பல தசாப்தங்களாக தனது அசைக்க முடியாத ஆதிக்கத்தை செலுத்தி வந்த மம்தா பானர்ஜியின் அரசியல் வாழ்க்கையையும் செல்வாக்கையும் பாரதிய ஜனதா கட்சி திட்டமிட்ட அரசியல் வியூகங்கள் மூலம் பெரும் சரிவுக்கு கொண்டு சென்று முடித்து வைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.