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47 எம்.எல்.ஏக்களில் ஒருவர் கூட இளைஞர் இல்லை.. அதிமுகவில் தலைமுறை இடைவெளியா?
தமிழகத்தின் பாரம்பரியமிக்க அரசியல் கட்சிகளில் ஒன்றான அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தற்போது எதிர்கொண்டு வரும் மிக முக்கியமான சவால் குறித்து சமூக ஊடகங்களிலும் அரசியல் வட்டாரத்திலும் விவாதங்கள் எழுந்துள்ளன.
இன்றைய தலைமுறை இளைஞர்கள் தங்களோடு எளிதாக தொடர்புபடுத்தி கொள்ள கூடிய மாநிலம் தழுவிய அளவில் நன்கு அறியப்பட்ட இளம் தலைவர்கள் எவரும் தற்போதைய அதிமுகவில் இல்லை என்ற பலவீனத்தை அரசியல் விமர்சகர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
சமீப காலங்களில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினரும், மற்ற முக்கிய நிர்வாகிகளும் தனித்தனி அணிகளாக பிரிந்து மோதி கொண்ட போது, அவர்கள் தொலைக்காட்சிகளில் கொடுத்த பேட்டிகள் மற்றும் செய்தியாளர் சந்திப்புகள் இதனை உறுதிப்படுத்துவதாக பொதுமக்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.
அந்த சமயத்தில் இரு தரப்பிலும் அணிவகுத்து நின்ற 47 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களையும் கவனித்தபோது, பாரம்பரிய வெள்ளை வேட்டி மற்றும் வெள்ளை சட்டை அணியாத, இன்றைய நவீன இளைஞர்களை கவரக்கூடிய ஒரு இளம் முகத்தை கூட பார்க்க முடியவில்லை என்ற ஆதங்கம் பரவலாக எழுந்துள்ளது.
கால மாற்றத்திற்கு ஏற்ப தன்னை தகவமைத்து கொள்ளும் கட்சிகளே நீண்ட காலம் நிலைத்து நிற்க முடியும். புதிய சிந்தனைகளுடனும், இன்றைய இளைய தலைமுறையின் மொழியிலும் பேசக்கூடிய வலுவான இளம் தலைவர்களை அதிமுக உருவாக்க தவறினால், அது எதிர்கால வாக்கு வங்கியை பெரிதும் பாதிக்கும் என்று எச்சரிக்கப்படுகிறது.
Edited by Siva
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மம்தா பானர்ஜியின் அரசியல் வாழ்க்கையையே பாஜக முடிச்சிடுச்சு.. ஸ்டாலினின் அரசியல் வாழ்க்கையை விஜய் முடிச்சிட்டாரு.. நாடு சுத்தமாகி கொண்டு வருகிறது.. அரசியல் விமர்சகர்கள்
இந்திய அரசியல் களம் தற்போது பிராந்திய அளவில் மாபெரும் ஆளுமை மாற்றங்களை சந்தித்து வருகிறது என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, மேற்கு வங்கத்தில் பல தசாப்தங்களாக தனது அசைக்க முடியாத ஆதிக்கத்தை செலுத்தி வந்த மம்தா பானர்ஜியின் அரசியல் வாழ்க்கையையும் செல்வாக்கையும் பாரதிய ஜனதா கட்சி திட்டமிட்ட அரசியல் வியூகங்கள் மூலம் பெரும் சரிவுக்கு கொண்டு சென்று முடித்து வைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
யார் சொன்னது அதிமுகவுக்கு வாக்கு குறைஞ்சிருச்சுன்னு.. தவெகவை அடுத்து அதிமுகவுக்கு மட்டும் தான் வாக்கு அதிகரிச்சிருக்கு... புள்ளி விவரங்கள்..
தமிழக அரசியல் களம் 2024 மற்றும் 2026 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இடையே ஒரு மாபெரும் வாக்கு வங்கி மாற்றத்தை சந்தித்துள்ளது என்பதை புள்ளி விவரங்கள் மிகத் தெளிவாகக் காட்டுகிறது. இந்த புள்ளி விவரங்களின்படி தமிழக வெற்றி கழகம் 2026 இல் 34.92 சதவீத வாக்குகளை பெற்று, தமிழ்நாட்டின் முதன்மை அரசியல் சக்தியாக விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது.