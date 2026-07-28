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  4. The Hidden Tragedy of Sewer Deaths: Bezwada Wilson Exposes Government Data Manipulation
Written By Webdunia
Last Updated : Tuesday, 28 July 2026 (11:29 IST)

2021ல் இருந்து கழிவுநீர் சாக்கடை மரணங்கள் 593 பேர், ஆனால் அரசு கணக்கு காட்டியது 332 பேர் மட்டுமே.. மனித உரிமை ஆர்வலர் குற்றச்சாட்டு..

தமிழகம்
Written By: Webdunia
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (11:29 IST)
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சாக்கடைகளையும் கழிவுநீர் தொட்டிகளையும் மனிதர்களை வைத்தே சுத்தம் செய்யும் அவலம் இன்றும் தொடர்வது நமது சமூகத்தின் பெரிய தலைகுனிவு. முறையான பாதுகாப்பு உடைகள் மற்றும் ஆக்சிஜன் கருவிகள் இன்றி மனிதர்களை அபாயகரமான பணிகளில் ஈடுபடுத்துவது மனித உரிமை மீறலாகும். 
 
தொழில்நுட்பம் வளர்ச்சியடைந்த இந்த நவீன காலத்திலும், சில நூறு ரூபாய்களுக்காக விளிம்புநிலை மக்களை பலிகடா ஆக்குவதை இனியும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அரசாங்கத்தின் அதிகாரப்பூர்வ புள்ளிவிவரங்களுக்கும், களத்தில் நடக்கும் உண்மை நிலவரங்களுக்கும் இடையே உள்ள முரண்பாடுகள் கடும் கண்டனத்திற்குரியவை.
 
சமீபத்தில் மனித உரிமை ஆர்வலர் பெஸ்வாடா வில்சன் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்ட அதிர்ச்சி தகவல்கள் ஒட்டுமொத்த சமூகத்தின் மனசாட்சியையும் உலுக்கியுள்ளன. ஜனவரி 2021 முதல் இதுவரை 593 பேர் கழிவுநீர் மற்றும் சாக்கடை மரணங்களுக்கு ஆளாகியுள்ளனர். ஆனால், அரசாங்கமோ நாடாளுமன்றத்தில் வெறும் 332 இறப்புகளை மட்டுமே பதிவு செய்து உண்மைகளை மறைத்ததாக அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். மறைக்கப்பட்ட இந்த மரண கணக்குகள் அரசாங்கத்தின் அலட்சியத்தையும் நிர்வாகத் தோல்வியையும் அப்பட்டமாக வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகின்றன.
 
இயந்திரங்களும் ரோபோக்களும் வந்துவிட்ட இந்தக்காலத்தில் மனிதர்களின் உயிரோடு விளையாடும் இந்த முறையை உடனடியாக ஒழிக்க வேண்டும். சாக்கடை மரணங்களை மறைக்கும் நடவடிக்கைகளைத் தடுத்து, சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மனித உயிர்களைக் பலிவாங்கும் இந்தச் சாக்கடை முறைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாகும்.
 
Edited by Siva
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