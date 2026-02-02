திருச்சியில் திகில்: கல்லறையில் இருந்து வந்த பிரியாணி ஆர்டர் - அலறியடித்து ஓடிய டெலிவரி பாய்!
திருச்சியில் ஒரு ஆன்லைன் உணவு டெலிவரி ஊழியருக்கு வந்த விசித்திரமான அனுபவம் இப்போது இணையதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
வழக்கம் போல ஒரு பெண் ஆன்லைனில் பிரியாணி ஆர்டர் செய்திருந்தார். அந்த ஆர்டரை டெலிவரி செய்ய குறிப்பிட்ட முகவரிக்கு சென்ற ஊழியர், அந்த இடத்தை பார்த்ததும் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போனார். ஏனெனில், அந்த முகவரி ஒரு கல்லறை ஆகும்.
அந்தப் பெண் கொடுத்த லொகேஷன் சரியாக கல்லறைக்குள்ளேயே காட்டியதால், சந்தேகமடைந்த ஊழியர் அந்த பெண்ணிற்கு போன் செய்துள்ளார். அப்போது அந்த பெண், "நாங்கள் உள்ளேதான் இருக்கிறோம், இங்கேதான் பார்ட்டி நடந்து கொண்டிருக்கிறது, உணவை உள்ளே கொண்டு வாருங்கள்" என்று கூலாக கூறியுள்ளார்.
பயத்தில் உடல் நடுங்கிய அந்த ஊழியர், "என்னால் உள்ளே வர முடியாது, ஆர்டரை கேன்சல் செய்து கொள்ளுங்கள்" என்று கூறிவிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு அலறியடித்து கொண்டு ஓட்டம் பிடித்தார்.
