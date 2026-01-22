வியாழன், 22 ஜனவரி 2026
என்.டி.ஏ கூட்டணியில் அதிமுக, பாஜக, பாமக, ஜான் பாண்டியன், பாரிவேந்தர், ஏசி சண்முகம், ஜிகே வாசன்.. தேமுதிக வந்துவிட்டால் ஆட்சி நிச்சயம்..!

தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கி ஒரு பிரம்மாண்டமான மாற்றத்தை கண்டு வருகிறது. குறிப்பாக, தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் அதிமுக மற்றும் பாஜக ஆகிய இரு பெரும் துருவங்கள் ஒன்றிணைந்திருப்பது ஒரு வலுவான அடித்தளத்தை அமைத்துள்ளது. இவர்களுடன் பாமக, ஜான் பாண்டியனின் தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம், பாரிவேந்தரின் ஐஜேகே, ஏ.சி. சண்முகத்தின் புதிய நீதிக் கட்சி மற்றும் ஜி.கே. வாசனின் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் என ஒரு மெகா கூட்டணி உருவெடுத்துள்ளது.
 
இந்த கூட்டணியில் உள்ள ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களில் வலுவான வாக்கு வங்கிகள் உள்ளன. வட தமிழகத்தில் பாமகவின் பலமும், கொங்கு மண்டலத்தில் அதிமுகவின் ஆதிக்கமும், தென் மாவட்டங்களில் ஜான் பாண்டியன் போன்றவர்களின் செல்வாக்கும் ஒருங்கிணைந்தால், அது ஒரு மிகப்பெரிய சக்தியாக உருவெடுக்கும். இருப்பினும், இந்த மெகா கூட்டணியின் இறுதி வெற்றியை தீர்மானிக்கும் காரணியாக 'தேமுதிக' பார்க்கப்படுகிறது. விஜயகாந்த் மறைவிற்கு பிறகு அனுதாப அலை மற்றும் நிலையான வாக்கு வங்கியை பெற்றுள்ள தேமுதிக இந்த கூட்டணியில் இணைந்தால், அது 'வெற்றி கூட்டணி'யாக மாறும் என்பது அரசியல் நோக்கர்களின் கணிப்பு.
 
ஒருவேளை தேமுதிகவும் இந்த கூட்டணியில் இணைந்தால், வாக்குகள் சிதறாமல் ஒருமுகப்படும். இது ஆளுங்கட்சியான திமுகவிற்கு மிகப்பெரிய சவாலாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. பலமான தலைவர்கள் மற்றும் பல்வேறு சமூகங்களின் பிரதிநிதித்துவம் கொண்ட இந்தக் கூட்டணி, சரியான வியூகத்தோடு களம் இறங்கினால் 2026-ல் 'ஆட்சி மாற்றம்' என்பது நிச்சயம் சாத்தியமாகும்.
 
