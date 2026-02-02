திங்கள், 2 பிப்ரவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 2 பிப்ரவரி 2026 (08:34 IST)

இனி சென்னை - பெங்களூரு 1 மணி நேரம் தான்.. சென்னை - ஐதராபாத் 3 மணி நேரம் தான்.. அதிவேக ரயில் அறிமுகம்..

மத்திய பட்ஜெட் 2026-ல் தமிழகத்தின் வளர்ச்சியை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்லும் வகையில் பல அதிரடி அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன. இதில் மிக முக்கியமானது, "தெற்கு அதிவேக முக்கோணம்"  எனும் பிரம்மாண்ட ரயில்வே திட்டமாகும். 
 
சென்னை, பெங்களூரு மற்றும் ஹைதராபாத் ஆகிய மூன்று முக்கிய பொருளாதார மையங்களை இணைக்கும் இத்திட்டத்தின் மூலம், நகரங்களுக்கு இடையேயான பயண நேரம் நம்பமுடியாத அளவில் குறைய உள்ளது. 
 
குறிப்பாக, தற்போது வந்தே பாரத் ரயிலில் 4 மணிநேரம் வரை நீடிக்கும் சென்னை - பெங்களூரு பயணத்தை வெறும் 1 மணிநேரம் 13 நிமிடங்களாக குறைக்க மத்திய அரசு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது.
 
இதேபோல், சென்னை மற்றும் ஹைதராபாத் இடையிலான பயணமும் 2 மணிநேரம் 55 நிமிடங்களாக குறையும். இந்த அதிவேக ரயில் திட்டங்கள் வெறும் பயண நேரத்தை மட்டும் குறைக்காமல், தென்மாநிலங்களின் வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் வளர்ச்சியை பன்மடங்கு உயர்த்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
 
Edited by Siva

2026-ல் ஆட்சி பீடத்தை கைப்பற்றுவதே நமது இறுதி இலக்கு.. தவெக 3ஆம் ஆண்டு குறித்து விஜய்..!

2026-ல் ஆட்சி பீடத்தை கைப்பற்றுவதே நமது இறுதி இலக்கு.. தவெக 3ஆம் ஆண்டு குறித்து விஜய்..!தமிழக வெற்றிக் கழகம் தொடங்கி இரண்டு ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து, இன்று மூன்றாம் ஆண்டில் வெற்றிகரமாக கால்பதிக்கிறது. இதையொட்டி அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் விடுத்துள்ள உணர்ச்சிகரமான அறிக்கையில், தவெக என்பது வெறும் அரசியல் கட்சி அல்ல, அது சாமானிய மக்களுக்கான "அதிகார அரசியலின் வெற்றிப் போர்முரசம்" என்று பிரகடனப்படுத்தியுள்ளார்.

பிரபல ஊடகத்திற்கு வாழ்த்து தெரிவித்த தவெக தலைவர் விஜய்.. என்ன காரணம்?

பிரபல ஊடகத்திற்கு வாழ்த்து தெரிவித்த தவெக தலைவர் விஜய்.. என்ன காரணம்?தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவரும், நடிகருமான விஜய், பிரபல செய்தி நிறுவனமான 'டைம்ஸ் நவ்' தனது 20-வது ஆண்டில் கால்பதிப்பதையொட்டி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

பங்குச்சந்தையில் புதியவரி.. இன்ட்ரா டே வர்த்தகர்களுக்கு ஆப்பு வைத்த நிர்மலா சீதாராமன்..!

பங்குச்சந்தையில் புதியவரி.. இன்ட்ரா டே வர்த்தகர்களுக்கு ஆப்பு வைத்த நிர்மலா சீதாராமன்..!மத்திய பட்ஜெட் 2026-27 பங்குச்சந்தை வர்த்தகர்களுக்கு, குறிப்பாக 'ஃபியூச்சர்ஸ் மற்றும் ஆப்ஷன்ஸ்' பிரிவில் ஈடுபடுபவர்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சியை அளித்துள்ளது.

இதுக்கு பங்குச்சந்தை ஓப்பன் ஆகாமலே இருந்திருக்கலாம்.. இன்று மோசமான நாள்.. 1800 புள்ளிகள் சென்செக்ஸ் சரிவு..!

இதுக்கு பங்குச்சந்தை ஓப்பன் ஆகாமலே இருந்திருக்கலாம்.. இன்று மோசமான நாள்.. 1800 புள்ளிகள் சென்செக்ஸ் சரிவு..!2026 மத்திய பட்ஜெட் அறிவிப்புகள் இந்தியப் பங்குச்சந்தையில் எதிர்பாராத அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை பட்ஜெட்டிற்காக சந்தை இயங்கிய நிலையில், சென்செக்ஸ் கடந்த 6 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவாக ஒரே நாளில் 1,843 புள்ளிகள் வரை சரிந்து பெரும் வீழ்ச்சியை கண்டது. நிஃப்டியும் சுமார் 600 புள்ளிகள் வரை சரிந்து முதலீட்டாளர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

மத்திய பட்ஜெட்டால் விலை குறையும் பொருட்கள், விலை உயரும் பொருட்கள் எவை எவை?

மத்திய பட்ஜெட்டால் விலை குறையும் பொருட்கள், விலை உயரும் பொருட்கள் எவை எவை?மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்த 2026-27 நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட்டில் பல்வேறு சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த பட்ஜெட்டால் விலை குறையும் பொருட்கள், விலை உயரும் பொருட்கள் எவை எவை என பார்ப்போம்.

