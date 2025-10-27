திங்கள், 27 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Modified: திங்கள், 27 அக்டோபர் 2025 (12:59 IST)

பெத்த அப்பன் என்னை உள்ளே விடல! விஜய்யை சந்திக்க சென்ற உயிரிழந்தவரின் தந்தை வேதனை!

TVK Vijay

கரூரில் பலியானவர்களின் குடும்பங்களை இன்று விஜய் சந்திக்கும் நிலையில் பலியான ஒருவரின் தந்தையை உள்ளே விடாதது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

 

கடந்த மாதம் 27ம் தேதி கரூரில் விஜய் நடத்திய பிரச்சார கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் பலியானார்கள். அவர்கள் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.20 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கிய விஜய் ஒரு மாதம் கழித்து இன்று மகாபலிபுரத்தில் வைத்து அவர்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூறுகிறார். 

 

விஜய்யிடம் ஆறுதல் பெறுவதற்காக கரூரில் இருந்து பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அழைத்துச் செல்லப்பட்டு தங்க வைக்கப்பட்டனர். பவானியை சேர்ந்த மோகன் என்பவர் கூட்ட நெரிசலில் பலியாகி இருந்த நிலையில் அவரது தந்தை கந்தசாமியை தவெகவினர் அழைத்துச் செல்லாததால் அவர் தனியாக பேருந்தில் ஏறி நிகழ்ச்சி நடக்கும் இடத்திற்கு வந்துள்ளார்.

 

ஆனால் அவரை உள்ளே அனுமதிக்க தவெகவினர் மறுத்துள்ளனர். அவர் தனது மகனின் இறப்புச் சான்றிதழைக் காட்டிய பிறகே அவரை உள்ளே செல்ல அனுமதித்துள்ளனர். இதனால் அங்கு சற்று நேரம் பரபரப்பு எழுந்துள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

5 பேருந்துகள்.. 150 பேர் சென்னை வருகை.. கரூரில் பாதிக்கப்பட்டவரகளின் குடும்பத்தை சந்தித்த விஜய்..!

5 பேருந்துகள்.. 150 பேர் சென்னை வருகை.. கரூரில் பாதிக்கப்பட்டவரகளின் குடும்பத்தை சந்தித்த விஜய்..!கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் செப்டம்பர் 27 அன்று தமிழக வெற்றி கழக பிரச்சார கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்த 41 பேரின் குடும்பத்தினரை, த.வெ.க. தலைவர் விஜய் இன்று மாமல்லபுரத்தில் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார்.

மழையில் நனைந்த அரிசி மூட்டைகளில் நெல் முளைத்து விட்டது! இதுதான் திமுகவின் சாதனையா? - அன்புமணி ஆதங்கம்!

மழையில் நனைந்த அரிசி மூட்டைகளில் நெல் முளைத்து விட்டது! இதுதான் திமுகவின் சாதனையா? - அன்புமணி ஆதங்கம்!வெளிமாவட்ட அரிசி ஆலைகளுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டிய 36 ஆயிரம் நெல் மூட்டைகள் சரியான நேரத்தில் அனுப்பப்படாததால் மழையில் நனைந்து புல் முளைத்துவிட்டதாக அன்புமணி ராமதாஸ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

ஒரே நேரத்தில் 2 நிறுவனங்களில் வேலை செய்த அதிகாரியின் மனைவி.. வேலைக்கே செல்லாமல் லட்சக்கணக்கில் வாங்கிய சம்பளம்..!

ஒரே நேரத்தில் 2 நிறுவனங்களில் வேலை செய்த அதிகாரியின் மனைவி.. வேலைக்கே செல்லாமல் லட்சக்கணக்கில் வாங்கிய சம்பளம்..!ஐ.டி. துறையின் இணை இயக்குநர் பிரத்யுமன் தீட்சித் மனைவி கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகளில், எந்த அலுவலகத்திற்கும் செல்லவில்லை. ஆனால், இரண்டு தனியார் நிறுவனங்களில் ஊழியராக கணக்கு காட்டப்பட்டு, அவருக்கு சம்பளமாக ₹ 37.54 லட்சம் பணம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ராஜஸ்தான் உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் இந்த மோசடி அம்பலமாகியுள்ளது.

ஏஐ மூலம் 3 சகோதரிகளின் ஆபாச படங்கள்.. மனமுடைந்து தற்கொலை செய்து கொண்ட கல்லூரி மாணவர்..!

ஏஐ மூலம் 3 சகோதரிகளின் ஆபாச படங்கள்.. மனமுடைந்து தற்கொலை செய்து கொண்ட கல்லூரி மாணவர்..!ஹரியானா, ஃபரிதாபாத்தில், செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் உருவாக்கப்பட்ட தனது மூன்று சகோதரிகளின் ஆபாச படங்களால் மிரட்டப்பட்ட 19 வயது கல்லூரி மாணவர் ராகுல் பாரதி தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடுன்னு விளம்பரம்.. பல்கலைக்கழகம் மூடல்! - சீமான் சாடல்!

கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடுன்னு விளம்பரம்.. பல்கலைக்கழகம் மூடல்! - சீமான் சாடல்!மதுரையில் செயல்பட்டு வரும் காமராஜர் பல்கலைக்கழகம் மூடும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ள நிலையில், கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு என திமுக அரசு விளம்பரம் செய்து வருவதாக சீமான் விமர்சித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com