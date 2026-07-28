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Written By Webdunia
Last Updated : Tuesday, 28 July 2026 (11:33 IST)

போக்குவரத்து விதியை மீறினால் இனி ஸ்பாட் ஃபைன் கிடையாது.. ஆன்லைன் அபராதம் தான்..

போக்குவரத்து விதிகள்
Written By: Webdunia
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (11:33 IST)
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நகரங்களில் போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்த காவல் துறை ஆணையர் புதிய நடைமுறை ஒன்றை அறிவித்துள்ளார். இதன் படி, அடுத்த இரண்டு மாதங்களுக்கு சாலையில் நேரடியாக அபராதம் விதிக்கும் 'ஸ்பாட் சலான்' முறை தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படுகிறது. 
 
இதற்கு மாற்றாக, வாகன நெரிசலை குறைப்பதிலும் சீரான போக்குவரத்து ஓட்டத்தை உறுதி செய்வதிலும் காவல்துறையினர் கவனம் செலுத்துமாறு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், போக்குவரத்து விதிகளை மீறுபவர்களுக்கு சாலைகளில் நேரில் அபராதம் விதிப்பதற்கு பதிலாக, முழுக்க முழுக்க சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மூலமாகவே அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
மழைக்காலம் உள்ளிட்ட நேரங்களில் ஏற்படும் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசலை சமாளிக்கவும், வாகன ஓட்டிகள் விதிகளை பின்பற்றுவதை ஊக்குவிக்கவும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 
 
இருப்பினும், காவல்துறையின் இந்த தற்காலிக தளர்வு முறை குறித்து பொதுமக்களிடையே கலவையான விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. விதிகளை முறையாக அமல்படுத்துவதுதான் நெரிசலை குறைக்க வழிவகுக்கும் என்று சில சமூக வலைதள பயனர்கள் விவாதித்து வருகின்றனர். 
 
நேரடி அபராத முறையை நிறுத்துவது வாகன ஓட்டிகளிடம் தளர்வை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்ற அச்சமும் நிலவுகிறது. ஒட்டுமொத்தமாக, நகரின் போக்குவரத்து மேலாண்மையை மேம்படுத்தத் துறைசார்ந்த அதிகாரிகள் எடுத்துவரும் இந்த புதிய முன்னெடுப்பு தற்போது பொதுவெளியில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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