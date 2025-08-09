தவெக மதுரை மாநாடு: விஜய் மட்டுமே பேசுவார்.. காவல்துறைக்கு அளித்த தகவல்..!
மதுரையில் ஆகஸ்ட் 21 அன்று நடைபெறவுள்ள தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மாநாட்டில், கட்சியின் தலைவர் விஜய் மட்டுமே பேசுவார் என்றும், வேறு எந்த சிறப்பு விருந்தினர்களும் அழைக்கப்படவில்லை என்றும் தவெக நிர்வாகிகள் காவல்துறைக்கு தகவல் அளித்துள்ளனர். மாநாட்டுப் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், மாநாட்டுக் குழுவினர் காவல்துறையின் கேள்விகளுக்கு விளக்கமளித்துள்ளனர்.
தொண்டர்கள் விஜய்யை நேரடியாக காணும் வகையில், 800 அடி நீளத்திற்கு நடைமேடை அமைக்கப்படுகிறது.மாநாடு ஆகஸ்ட் 21 அன்று மாலை 3:15 மணிக்கு தொடங்கி இரவு 7 மணி வரை நடைபெறும். குழந்தைகள் மற்றும் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு மாநாட்டில் அனுமதி இல்லை எனத் தெரிவித்துள்ளது.
மாநாட்டில் சுமார் ஒன்றரை லட்சம் பேர் பங்கேற்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்காக ஒன்றரை லட்சம் நாற்காலிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. மாநாட்டு வளாகத்தில் 100-க்கும் மேற்பட்ட தண்ணீர் தொட்டிகள், தற்காலிக கழிப்பறைகள், பெரிய LED திரைகள் மற்றும் பாதுகாப்புக்காக சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்படவுள்ளன.
மாநாட்டின் நிகழ்ச்சி நிரல்
மாநாட்டில் பின்வரும் நிகழ்வுகள் நடைபெறும் என தவெக தெரிவித்துள்ளது:
கொடியேற்றம்
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து
உறுதிமொழி எடுத்தல்
கட்சிக் கொள்கைப் பாடல்
தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றுதல்
விஜய் உரை
நன்றியுரை
இந்த நிகழ்வுகளுடன் மாநாடு நிறைவடையும் என்றும், விஜய்யை தவிர வேறு எந்த முக்கிய பிரமுகர்களும் மாநாட்டில் பங்கேற்கவோ உரையாற்றவோ மாட்டார்கள் என்றும் தவெக உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Mahendran