வியாழன், 22 ஜனவரி 2026
Written By Siva

ஜனவரி 26 முதல் 10 நாள் பிரச்சாரம் செய்ய திட்டமா? எந்தெந்த நாட்களில் எந்தெந்த ஊர்? விஜய் பயணமா?

vijay
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அவர்களின் உத்தரவின்படி, அக்கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ மாநிலம் தழுவிய தேர்தல் பிரச்சார பயணம் வரும் ஜனவரி 26-ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. 
 
2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியின் அனைத்து மூலைகளையும் சென்றடையும் வகையில் இந்த 10 நாள் பயண திட்டம் மிகத் துல்லியமாக வகுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த பயணம் முதல் நாளில் திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, வேலூர் ஆகிய பகுதிகளில் தொடங்கி, இரண்டாம் நாளில் கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி வழியாக தொடர்கிறது. 
 
அடுத்தடுத்த நாட்களில் சேலம், ஈரோடு, கோவை என கொங்கு மண்டலத்திலும், திண்டுக்கல், தேனி, திருநெல்வேலி, மதுரை என தென் மாவட்டங்களிலும் விஜய் தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது.  எட்டாம் மற்றும் ஒன்பதாம் நாட்களில் டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் அரியலூரில் சுற்றுப்பயணம்.  பத்தாம் நாள் புதுச்சேரி, செங்கல்பட்டு மற்றும் காஞ்சிபுரத்தில் தனது பிரச்சார பயணம் நிறைவு பெறுகிறது.
 
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் உள்ள அடித்தட்டு மக்களை சந்திப்பதும், கட்சியின் சித்தாந்தங்களை மக்களிடம் நேரடியாக கொண்டு சேர்ப்பதுமே இந்த பயணத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும். இந்த பிரச்சாரம் தமிழக அரசியலில் ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்வலையை உண்டாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த பத்து நாள் பயணம், தமிழக அரசியல் களத்தில் தவெக-வின் பலத்தை நிரூபிக்கும் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமையும் என்பதில் ஐயமில்லை.
 
Edited by Siva

