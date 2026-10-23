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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 23 October 2026 (08:39 IST)

பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு ஹெட்மாஸ்டர் பதவி உயர்வு: டெட் தேர்வு கட்டாயமா? அரசு விளக்கம்!

டெட் தேர்வு
Written By: SIVA
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (08:39 IST)
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தமிழகத்தில் பட்டதாரி ஆசிரியர்களை நடுநிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியராக  பதவி உயர்வு செய்வதில் டெட்  தேர்வு கட்டாயம் என்பது குறித்து தொடக்கக்கல்வி இயக்குநரகம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. 
 
கரூர் மற்றும் தேவகோட்டை மாவட்டங்களை சேர்ந்த பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் சிலர் தாங்கள் டெட் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளதாகவும், தங்களை முன்னுரிமை பட்டியலில் சேர்த்து பதவி உயர்வு வழங்க கோரியும் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடர்ந்தனர். வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், மனுதாரர்களின் கோரிக்கையை 8 வாரங்களுக்குள் பரிசீலிக்குமாறு உத்தரவிட்டது.
 
இதற்கு பதிலளித்துள்ள தொடக்கக்கல்வி இயக்குநர், உச்சநீதிமன்றத்தின் கடந்த செப்டம்பர் 2025 தீர்ப்பின்படி, பணியில் இருப்பவர்கள் மற்றும் பதவி உயர்வு பெறுபவர்கள் அனைவரும் கண்டிப்பாக டெட் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இருப்பினும், ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு நிம்மதியான விஷயமாக, அந்த தீர்ப்பின் மீதான மறுசீராய்வு மனுவில் உச்சநீதிமன்றம் 2028 ஆகஸ்ட் 31 வரை கால அவகாசம் அளித்துள்ளது. 
 
எனவே, அதற்குள் ஆசிரியர்கள் டெட் தேர்ச்சி பெற்று பதவி உயர்வு பெறலாம். தற்போது நீதிமன்றத்தில் சில வழகுகள் நிலுவையில் இருப்பதாலும், புதிய விதிகளின்படி முன்னுரிமை பட்டியல் தயாரிக்க அரசின் அனுமதி கோரப்பட்டுள்ளதாலும், அனுமதி கிடைத்தவுடன் தகுதி மற்றும் டெட் தேர்ச்சி அடிப்படையில் பதவி உயர்வு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
சுருக்கமாக சொன்னால், இனி நடுநிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியராக பதவி உயர்வு பெற டெட் தேர்ச்சி பெறுவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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