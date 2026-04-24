சனி, 25 ஏப்ரல் 2026
தேர்தல் பணிக்கு வந்தவர்களுக்கு ஊதியம் வழங்கவிலலி.. பணியாளர்கள் திடீர் போராட்டத்தால் பரபரப்பு!

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், ராமநாதபுரத்தில் அரசு ஊழியர்கள் மேற்கொண்ட திடீர் போராட்டத்தால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. தேர்தல் பணிக்காக பல்வேறு துறைகளில் இருந்து அழைத்து வரப்பட்ட அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய ஊதியம் மற்றும் தினசரி படி இதுவரை வழங்கப்படவில்லை என கூறி இந்த போராட்டம் வெடித்தது.
 
வாக்குப்பதிவு நாளன்று அதிகாலை முதல் இரவு வரை ஓய்வின்றி பணியாற்றிய தங்களுக்கு, வாக்குப்பெட்டிகளை ஒப்படைக்கும் வரை உரிய ஊதியம் வழங்க அதிகாரிகளால் உறுதி அளிக்கப்பட்டது. ஆனால், பணிகள் முடிந்த பிறகும் நிதி வழங்குவதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டதால் ஆத்திரமடைந்த ஊழியர்கள், ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே திரண்டு முழக்கங்களை எழுப்பினர். 
 
பல மணிநேரம் உணவு மற்றும் முறையான ஓய்வின்றி பணியாற்றியும், எங்களது அடிப்படை ஊதிய உரிமையை பெறுவதற்குப் போராட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது" என்று ஊழியர்கள் வேதனை தெரிவித்தனர்.
 
இந்த திடீர் போராட்டத்தால் அந்த பகுதியில் போக்குவரத்து மற்றும் தேர்தல் தொடர்பான இதர அலுவலகப் பணிகள் சிறிது நேரம் பாதிக்கப்பட்டன. தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த உயர் அதிகாரிகள், தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாகவே நிதி விடுவிப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டதாகவும், இன்னும் சில மணிநேரங்களில் அனைவருக்கும் ஊதியம் சென்றடையும் என்றும் உறுதி அளித்தனர். 
 
அதிகாரிகளின் சமரசத்தை ஏற்று ஊழியர்கள் போராட்டத்தைக் கைவிட்டனர். தேர்தல் பரபரப்புக்கு மத்தியில் அரசு ஊழியர்களின் இந்த போராட்டம் மாவட்ட அளவில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

பணம் கொடுக்கலான காலி!.. மிரட்டிய சாமியார்!.. கல்லூரி மாணவி தற்கொலை!..

பணம் கொடுக்கலான காலி!.. மிரட்டிய சாமியார்!.. கல்லூரி மாணவி தற்கொலை!..உலகமெங்கும் பல ஆயிரம் போலி சாமியார்கள் இருக்கிறார்கள். மதம், கடவுள் நம்பிக்கை மற்றும் மூட நம்பிக்கை உள்ளவர்களை குறிவைத்து அவர்கள் பணம் கறந்து சுக போகமாக வாழ்ந்து வருகிறார்கள்.

மதுரை மத்திய தொகுதிக்கு பிரச்சாரத்திற்கு போகாத உதயநிதி?.. பின்னணி இதுதான்!....

மதுரை மத்திய தொகுதிக்கு பிரச்சாரத்திற்கு போகாத உதயநிதி?.. பின்னணி இதுதான்!....தமிழகத்தில் நேற்று நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் 85.15 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி சாதனை படைத்திருக்கிறது. ஏனெனில் கடந்த பல தேர்தலாகவே இந்த அளவுக்கு வாக்குகள் பதிவானதில்லை

அஜித் ஓட்டு போட்டது தேர்தல் விதிமீறல்!.. அதிகாரிகள் செய்தது சரியா?..

அஜித் ஓட்டு போட்டது தேர்தல் விதிமீறல்!.. அதிகாரிகள் செய்தது சரியா?..பல வருடங்களாகவே நடிகர் விஜய்க்கு போட்டி நடிகராக வலம் வந்தவர் அஜித்குமார். இருவருமே சமகாலத்தில் சினிமாவில் வளர்ந்தவர்கள்தான். இவர்களின் பல திரைப்படங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று போட்டி போட்டது.

நீண்டகாலமாக அரியர் வைத்துள்ளீர்களா? சென்னை பல்கலை வழங்கும் பொன்னான வாய்ப்பு..!

நீண்டகாலமாக அரியர் வைத்துள்ளீர்களா? சென்னை பல்கலை வழங்கும் பொன்னான வாய்ப்பு..!சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் தொலைதூர கல்வி இயக்ககத்தில் பயிலும் மாணவர்களுக்கான மிக முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. நீண்ட காலமாக அரியர் வைத்திருக்கும் மாணவர்கள், தங்கள் படிப்பை வெற்றிகரமாக முடிப்பதற்கான இறுதி வாய்ப்பை பல்கலைக்கழகம் தற்போது அறிவித்துள்ளது.

அமெரிக்காவின் TIME இதழுடன் இணைகிறது ரிலையன்ஸ்.. நீதா அம்பானி முக்கிய அறிவிப்பு..!

அமெரிக்காவின் TIME இதழுடன் இணைகிறது ரிலையன்ஸ்.. நீதா அம்பானி முக்கிய அறிவிப்பு..!உலகின் புகழ்பெற்ற TIME இதழ் மற்றும் இந்தியாவின் முன்னணி நிறுவனமான ரிலையன்ஸ் ஆகியவை இணைந்து, இந்திய திறமையாளர்களை கௌரவிக்கும் வகையில் 'TIME100 Next India' என்ற புதிய முன்னெடுப்பை தொடங்கியுள்ளன.

