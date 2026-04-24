தேர்தல் பணிக்கு வந்தவர்களுக்கு ஊதியம் வழங்கவிலலி.. பணியாளர்கள் திடீர் போராட்டத்தால் பரபரப்பு!
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், ராமநாதபுரத்தில் அரசு ஊழியர்கள் மேற்கொண்ட திடீர் போராட்டத்தால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. தேர்தல் பணிக்காக பல்வேறு துறைகளில் இருந்து அழைத்து வரப்பட்ட அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய ஊதியம் மற்றும் தினசரி படி இதுவரை வழங்கப்படவில்லை என கூறி இந்த போராட்டம் வெடித்தது.
வாக்குப்பதிவு நாளன்று அதிகாலை முதல் இரவு வரை ஓய்வின்றி பணியாற்றிய தங்களுக்கு, வாக்குப்பெட்டிகளை ஒப்படைக்கும் வரை உரிய ஊதியம் வழங்க அதிகாரிகளால் உறுதி அளிக்கப்பட்டது. ஆனால், பணிகள் முடிந்த பிறகும் நிதி வழங்குவதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டதால் ஆத்திரமடைந்த ஊழியர்கள், ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே திரண்டு முழக்கங்களை எழுப்பினர்.
பல மணிநேரம் உணவு மற்றும் முறையான ஓய்வின்றி பணியாற்றியும், எங்களது அடிப்படை ஊதிய உரிமையை பெறுவதற்குப் போராட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது" என்று ஊழியர்கள் வேதனை தெரிவித்தனர்.
இந்த திடீர் போராட்டத்தால் அந்த பகுதியில் போக்குவரத்து மற்றும் தேர்தல் தொடர்பான இதர அலுவலகப் பணிகள் சிறிது நேரம் பாதிக்கப்பட்டன. தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த உயர் அதிகாரிகள், தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாகவே நிதி விடுவிப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டதாகவும், இன்னும் சில மணிநேரங்களில் அனைவருக்கும் ஊதியம் சென்றடையும் என்றும் உறுதி அளித்தனர்.
அதிகாரிகளின் சமரசத்தை ஏற்று ஊழியர்கள் போராட்டத்தைக் கைவிட்டனர். தேர்தல் பரபரப்புக்கு மத்தியில் அரசு ஊழியர்களின் இந்த போராட்டம் மாவட்ட அளவில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
