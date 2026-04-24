வெள்ளி, 24 ஏப்ரல் 2026
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: வெள்ளி, 24 ஏப்ரல் 2026 (11:28 IST)

தென்காசி: ஆலங்குளம் தொகுதியில் இரவு 9 மணி வரை நீடித்த வாக்குப்பதிவு

தென்காசி: ஆலங்குளம் தொகுதியில் இரவு 9 மணி வரை நீடித்த வாக்குப்பதிவு
17-வது தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நேற்று மாநிலம் முழுவதும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்தது. பல இடங்களில் மக்கள் அதிக ஆர்வமுடன் வாக்களித்த நிலையில், தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் தொகுதியில் உள்ள ஒரு வாக்குச்சாவடியில் இரவு 9 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நீடித்த சம்பவம் பொதுமக்களிடையேயும், அரசியல் வட்டாரத்திலும் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
 
தென்காசி மாவட்டம், ஆலங்குளம் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட 235-வது வாக்குச்சாவடியில் நேற்று காலை முதலே மக்கள் அமைதியான முறையில் வாக்களித்து வந்தனர். மாலை 6 மணியுடன் வாக்குப்பதிவு நேரம் அதிகாரப்பூர்வமாக நிறைவடைய இருந்த நிலையில், வாக்குப்பதிவு முடிவதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு திடீரென சுமார் 185 வாக்காளர்கள் வாக்களிப்பதற்காக அங்கு திரண்டனர். இதனால் அந்த வாக்குச்சாவடி வளாகத்தில் திடீர் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
 
தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிமுறைகளின்படி, மாலை 6 மணிக்குள் வாக்குச்சாவடி எல்லைக்குள் வந்து வரிசையில் காத்திருக்கும் அனைத்து வாக்காளர்களுக்கும் வாக்களிக்க வாய்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும். அதனடிப்படையில், கடைசி நேரத்தில் அங்கு திரண்ட 185 பேருக்கும் தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிகளால் உடனடியாக 'டோக்கன்கள்' வழங்கப்பட்டன.
 
மாநிலம் முழுவதும் பொதுவான வாக்குப்பதிவு நேரத்தை நீட்டிக்கத் தேர்தல் ஆணையம் மறுத்துவிட்ட போதிலும், இந்த டோக்கன் வழங்கப்பட்ட வாக்காளர்கள் அனைவரும் வாக்களிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது. இதனால் அந்த 235-வது பூத்தில் மட்டும் இரவு 9 மணி வரை வாக்குப்பதிவு தொடர்ந்து நடைபெற்றது. காவல்துறை பாதுகாப்புடன், அதிகாரிகள் பொறுமையாக அனைவருக்கும் வாக்களிக்க ஏற்பாடு செய்தனர்.

ஸ்டாலின்.. பழனிச்சாமி.. விஜய்.. சீமான்.. நட்சத்திர தொகுதிகளில் எவ்வளவு வாக்குப்பதிவு?..

ஸ்டாலின்.. பழனிச்சாமி.. விஜய்.. சீமான்.. நட்சத்திர தொகுதிகளில் எவ்வளவு வாக்குப்பதிவு?..026ம் வருடத்துக்கான சட்டமன்ற தேர்தல் நேற்று தமிழகத்தில் 234 தொகுதிகளிலும் அமைதியாக நடந்து முடிந்தது.

மே.வங்கத்தில் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அதிகாரிகளுக்கே வாக்கு இல்லையா? உச்சநீதிமன்றத்தில் அவசர வழக்கு..!

மே.வங்கத்தில் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அதிகாரிகளுக்கே வாக்கு இல்லையா? உச்சநீதிமன்றத்தில் அவசர வழக்கு..!தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அதிகாரிகளுக்கே வாக்குரிமை மறுக்கப்படுவது ஜனநாயகத்தின் மிகப்பெரிய முரண்பாடாக உருவெடுத்துள்ளது.

வருமான வரி சோதனை நடந்ததா? இல்லையா? ஆதாரத்தை வெளியிடும் தமிழக செல்வப்பெருந்தகை..!

வருமான வரி சோதனை நடந்ததா? இல்லையா? ஆதாரத்தை வெளியிடும் தமிழக செல்வப்பெருந்தகை..!தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026-ன் வாக்குப்பதிவு முடிவடைந்த நிலையில் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை வீட்டில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தியதாக கூறப்படும் விவகாரம் அரசியல் மோதலை உருவாக்கியுள்ளது.

கமேனி குடும்பத்தை மொத்தமாக அழிக்க வெயிட் பண்றோம்!.. இஸ்ரேல் எச்சரிக்கை!...

கமேனி குடும்பத்தை மொத்தமாக அழிக்க வெயிட் பண்றோம்!.. இஸ்ரேல் எச்சரிக்கை!...ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக்கொள்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இஸ்ரேலும், அமெரிக்காவும் கடந்த பிப்ரவரி 28ம் தேதி அந்நாட்டின் மீது போரை துவங்கியது.

வாக்குப்பதிவு சதவிகிதம் அதிரடியாக உயர SIR காரணமா? இளைஞர்களின் ஆர்வம் காரணமா?

வாக்குப்பதிவு சதவிகிதம் அதிரடியாக உயர SIR காரணமா? இளைஞர்களின் ஆர்வம் காரணமா?தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் 2026-ன் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், திருச்சி மாவட்டத்தில் பதிவாகியுள்ள வாக்குகள் அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, கடந்த தேர்தலுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த முறை சுமார் 12 விழுக்காடு வாக்குப்பதிவு அதிகரித்துள்ளது. இதற்கு தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்ட SIR மிக முக்கியமான காரணமாக கூறப்படுகிறது.

