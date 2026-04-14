திருப்பூரில் பிரச்சாரம்!.. விஜயை பார்க்க வந்த 10 பேர் மயக்கம்!..
தமிழகத்தில் வருகிற 23ம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில் தமிழக வெற்றிக் தலைவர் விஜய் பல தொகுதிகளுக்கும் சென்று தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார். அதேநேரம் அவர் மற்ற அரசியல் தலைவர்களை போல தொடர்ந்து பிரச்சாரம் செய்வதில்லை..
ஒருநாள் பிரச்சாரம் செய்தால் இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்கள் ஓய்வெடுத்துக் கொள்கிறார்
. சமீபத்தில் அவர் தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி பகுதிகளுக்கு சென்றிருந்தபோது அங்கே அவரைக் காண பெரும் கூட்டம் கூடியது. அதேபோல் கன்னியாகுமரிக்கு சென்றிருந்தபோது சாலைகளில் அவர் சைக்கிளில் விட்டு பிரச்சாரம் செய்தார். அப்போதும் அவரைப்போல பல ஆயிரம் மக்கள் கூடிவிட்டனர்..
இந்நிலையில்தான், இன்று காலை கோவையில் பிரச்சாரம் செய்வதற்காக விஜய் சென்றார். சென்னையிலிருந்து தனி விமானம் மூலம் கோவை சென்றார். அதன்பின் அங்கிருந்து பிரச்சாரவேன் மூலம் பிரச்சாரம் செய்யும் இடத்திற்கு சென்றார். திருப்பூரில் உள்ள பல தொகுதிகளில் அவர் பிரச்சாரம் செய்கிறார்.
திருப்பூர் பெருமாநல்லூர் நால்ரோடு சந்திப்பில் விஜயை பார்ப்பதற்காக வெயிலில் காத்திருந்த 9 பெண்கள் வெயில் கொடுமை தாங்க முடியாமல் 10 பேர் மயக்கமடைந்தனர். இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அவர்களை தவெக தொண்டர்கள் முதலுதவி செய்து மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர்.