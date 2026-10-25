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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Sunday, 25 October 2026 (12:29 IST)

சென்னையில் வானிலை ரேடாரில் தொழில்நுட்ப கோளாறு: மழை நிலவரத்தை கணிப்பதில் சிக்கல்!

rain
Written By: SIVA
Updated: Sun, 25 Oct 2026 (12:29 IST)
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தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையத்தின் முதன்மை வானிலை ரேடார் கருவியில் திடீரென தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டு செயல்படாமல் போயிருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
சென்னை வானிலை ஆய்வு மையத்திலிருந்துதான் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் ஆகிய பகுதிகளுக்கான முழுமையான வானிலை எச்சரிக்கைகளும், நிகழ்நேர முன்னறிவிப்புகளும் வெளியாகி வருகின்றன. மேலும், இந்திய வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளபடி தமிழ்நாட்டில் வருகிற அக்டோபர் 29-ஆம் தேதி வரை பரவலாகக் கனமழை தொடரும் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இத்தகைய முக்கியமான சூழலில், ரேடார் கருவி பழுதடைந்துள்ளதால் நிகழ்நேர மேகக்கூட்டங்களின் நகர்வு, புயல் சின்னங்கள் மற்றும் உடனடி மழை வாய்ப்புகளை  துல்லியமாக கணிப்பதில் அதிகாரிகளுக்கு பெரும் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. இத்தொழில்நுட்ப கோளாறை விரைவாகச் சரிசெய்யும் பணிகளில் பொறியாளர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பருவமழை உச்சத்தில் இருக்கும் நேரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த ரேடார் கோளாறு பொதுமக்கள் மற்றும் அதிகாரிகளிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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