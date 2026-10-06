முதல்வர் டீ குடிச்சதால நல்ல வியாபாரம்!.. விஜய் போட்டோவை பூஜை அறையில் வைத்த டீக்கடை ஓனர்...
அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களில் ஏழு பேர் தங்களின் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்து விட்டதால் அந்த ஏழு தொகுதிகளும் காலியாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதில் தாராபுரம், மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு இன்று அந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த இரண்டு தொகுதியிலும் வெற்றியும் மிகவும் முக்கியம் என்பதால் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் மதுராந்தகம், தாராபுரம் இரண்டு தொகுதிகளிலும் பொதுக்கூட்டங்களில் பேசியது மட்டுமல்லாமல், இரண்டு தொகுதிகளிலும் உள்ள கிராமங்களுக்கு பிரச்சார வாகனத்தில் சென்று ரோட் ஷோ செய்து மக்களை சந்தித்து வாக்குகள் சேகரித்தார்..
அப்போது மதுராந்தகம் தொகுதியில் ஒரு டீக்கடையில் டீ குடித்தார். அது தொடர்பான புகைப்படங்களும் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலானது. இந்நிலையில், விஜய் டீ கொடுத்த அந்த டீக்கடையின் உரிமையாளர் ஜோதிலிங்கம் கொடுத்த பேட்டியில் ‘முதல்வர் விஜய் வந்து சென்ற பிறகு என் கடையில் வியாபாரம் சூடு பிடித்திருக்கிறது. ஊர் மக்கள் நிறைய பேர் டீக்கடைக்கு வந்து செல்கிறார்கள். முதலமைச்சர் விஜய் டீ குடித்த டம்ளரை பூஜை அறையில் வைத்திருக்கிறேன். அவருடன் எடுத்த புகைப்படத்தையும் தேர்தல் காரணமாக கடையில் மாட்டவில்லை. தேர்தல் முடிந்த பிறகு அதை கடையில் மாட்டி வைப்பேன்’ என பேசியிருக்கிறார்.
அப்போது மதுராந்தகம் தொகுதியில் ஒரு டீக்கடையில் டீ குடித்தார். அது தொடர்பான புகைப்படங்களும் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலானது. இந்நிலையில், விஜய் டீ கொடுத்த அந்த டீக்கடையின் உரிமையாளர் ஜோதிலிங்கம் கொடுத்த பேட்டியில் ‘முதல்வர் விஜய் வந்து சென்ற பிறகு என் கடையில் வியாபாரம் சூடு பிடித்திருக்கிறது. ஊர் மக்கள் நிறைய பேர் டீக்கடைக்கு வந்து செல்கிறார்கள். முதலமைச்சர் விஜய் டீ குடித்த டம்ளரை பூஜை அறையில் வைத்திருக்கிறேன். அவருடன் எடுத்த புகைப்படத்தையும் தேர்தல் காரணமாக கடையில் மாட்டவில்லை. தேர்தல் முடிந்த பிறகு அதை கடையில் மாட்டி வைப்பேன்’ என பேசியிருக்கிறார்.