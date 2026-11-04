போராட்டம் செய்தாலும் பரவாயில்லை.. டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு போனஸ் அறிவிப்பை வெளியிட்ட முதல்வர்...
டாஸ்மாக் கடைகளில் காலி மதுபாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் புதிய நடைமுறை காரணமாக கடந்த இரண்டு நாட்களாக ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். சென்னை, மதுரை, ஈரோடு உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் 460-க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் மூடப்பட்டதால் சுமார் ரூ.200 கோடி வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 245 ஊழியர்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டனர்.
இந்நிலையில், போராட்ட பதற்றத்தை தணிக்கும் வகையில் தமிழக அரசு டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு 20% போனஸ் அறிவித்து அதிரடி உத்தரவிட்டுள்ளது. இதன்படி டாஸ்மாக் தலைமை அலுவலகம், டிப்போக்கள் மற்றும் கடைகளில் பணிபுரியும் 27,000 ஊழியர்களுக்கு தலா ரூ.16,800 போனஸ் தொகையாக வழங்கப்படுகிறது. இந்த தொகை நேரடியாக ஊழியர்களின் வங்கி கணக்குகளில் எலக்ட்ரானிக் பரிமாற்றம் மூலம் உடனடியாச் செலுத்தப்படுகிறது.
சம்பள உயர்வு, சீருடை, மருத்துவக் காப்பீடு என பல்வேறு நலத்திட்டங்களை அரசு ஏற்கனவே வழங்கியுள்ள நிலையில், இந்த போனஸ் அறிவிப்பு சஸ்பெண்ட் மற்றும் மெமோ பயத்தில் இருந்த ஊழியர்களுக்கு பெரும் ஆறுதலையும் மகிழ்ச்சியையும் அளித்துள்ளது. பதற்றமான சூழலிலும் ஊழியர்களின் நலனை காப்பதில் அரசு உறுதியாக இருப்பதை இந்த நடவடிக்கை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.