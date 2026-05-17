டாஸ்மாக் கடைகளில் நள்ளிரவு மது விற்பனை: வெளி ஆட்களுக்கு ரூ.1,000 சம்பளம் என அதிர்ச்சி குற்றச்சாட்டு!
தமிழகத்தில் அரசு மதுபானக் கடைகளான டாஸ்மாக் கடைகளின் செயல்பாடுகள் குறித்துப் பல்வேறு புகார்கள் தொடர்ந்து எழுந்து வரும் நிலையில், தற்பொழுது ஒரு புதிய அதிர்ச்சிகரமான குற்றச்சாட்டு வெளிவந்துள்ளது. அரசு நிர்ணயித்த நேரத்தைத் தாண்டி, இரவு நேரங்களில் வெளி ஆட்களைப் பணிக்கு அமர்த்தி கூடுதல் விலைக்கு மது விற்பனை செய்யப்படுவதாகப் பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
இப்பணிக்காக இரவு நேரத்தில் மட்டும் வேலை செய்ய வரும் வெளி ஆட்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு 1,000 ரூபாய் வரை சம்பளமாக வழங்கப்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது. கடையின் வழக்கமான ஊழியர்கள் தங்களது பணி நேரம் முடிந்ததும் சென்றுவிட, இந்த வெளி ஆட்கள் மூலம் நள்ளிரவிலும், அதிகாலை வேளையிலும் ரகசியமாக மது விற்பனை அமோகமாக நடைபெற்று வருகிறது.
இவ்வாறு சட்டவிரோதமாக விற்கப்படும் மது பாட்டில்களுக்கு, அரசு நிர்ணயித்த விலையை விடக் கூடுதலாக 50 ரூபாய் முதல் 100 ரூபாய் வரை வசூலிக்கப்படுவதாகக் குடிமகன்கள் புலம்புகின்றனர். இந்த முறைகேடு சில அதிகாரிகளின் அசைக்க முடியாத ஆதரவோடு தான் நடைபெறுகிறது என்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். இந்த சட்டவிரோத விற்பனையால் அரசுக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படுவதுடன், சட்டம் ஒழுங்குப் பிரச்சினைகளும் ஏற்படுவதால், டாஸ்மாக் நிர்வாகம் மற்றும் காவல்துறை உடனடியாக தலையிட்டுப் புழக்கத்தில் உள்ள இந்த 'நைட் ஷிப்ட்' விற்பனையைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் எனப் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Edited by Siva
