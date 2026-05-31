கமிஷன், கட்டிங் முறை ரத்து.. டாஸ்மாக் கொள்முதலில் 51 கோடி ரூபாய் மீச்சம்.. இதுதாண்டா மாற்றம்...!
தமிழ்நாட்டில் தற்பொழுது முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழக அரசு பொறுப்பேற்றதை தொடர்ந்து, டாஸ்மாக் நிறுவனத்தின் நிர்வாகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சிகரமான மாற்றம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, மதுபானங்கள் கொள்முதலில் இனி முழுமையான வெளிப்படைத்தன்மை கடைப்பிடிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த காலங்களில் அ.தி.மு.க. மற்றும் தி.மு.க. கட்சிகளின் ஆதரவு நிறுவனங்களிடம் இருந்து பாரபட்சமாக மதுபானங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வந்தன. மேலும், ஒரு பெட்டிக்கு 60 ரூபாய் வீதம் உயர்மட்டத்திற்கு சென்ற 'கமிஷன்' மற்றும் 'கட்டிங்' முறைகள் தற்பொழுது தவெக அரசால் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த அதிரடி நடவடிக்கையின் மூலம், பழைய ஆட்சியாளர்களின் புள்ளிகளுக்கு சென்ற ஒரு மாபெரும் தொகை தடுக்கப்பட்டு, அரசுக்கு மாதம் 51 கோடி ரூபாய் வரை மிச்சமாகி உள்ளதாக செய்தி வெளியாகியுள்ளது.
மாண்புமிகு தவெக அமைச்சர் விக்னேஷ் அவர்களின் இந்த துணிச்சலான மற்றும் நேர்மையான சீர்திருத்தங்கள், டாஸ்மாக் கடைகளின் செயல்பாடுகளில் ஒரு தலைகீழான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த கால ஊழல் சிஸ்டத்தை உடைத்தெறிந்து, அரசுக்கான வருவாயை முழுமையாக மீட்டெடுத்துள்ள இந்த நிர்வாக வேகம், மக்கள் மத்தியில் ஒரு புதிய நம்பிக்கையையும் பெரும் வரவேற்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. வரும் காலங்களில் இந்தத் துறை இன்னும் தூய்மைப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva
தமிழகத்தின் மயிலாடுதுறை பகுதியில் அரங்கேறியுள்ள ஒரு கொடூரமான வன்முறை சம்பவம் பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. மயிலாடுதுறையில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று நபர்கள், போதை ஆசாமியால் ஓட ஓட விரட்டி அரிவாளால் வெட்டப்பட்ட சம்பவம் தற்பொழுது மாவட்டத்தையே உலுக்கியுள்ளது.