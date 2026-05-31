  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Tasmac Procurement Overhauled: TVK Government's Transparent Policy Saves ₹51 Crore Per Month
Written By
Last Updated : Sunday, 31 May 2026 (10:44 IST)

கமிஷன், கட்டிங் முறை ரத்து.. டாஸ்மாக் கொள்முதலில் 51 கோடி ரூபாய் மீச்சம்.. இதுதாண்டா மாற்றம்...!

டாஸ்மாக் மாற்றம்
Publish: Sun, 31 May 2026 (10:41 IST) Updated: Sun, 31 May 2026 (10:44 IST)
google-news
தமிழ்நாட்டில் தற்பொழுது முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழக அரசு பொறுப்பேற்றதை தொடர்ந்து, டாஸ்மாக் நிறுவனத்தின் நிர்வாகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சிகரமான மாற்றம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, மதுபானங்கள் கொள்முதலில் இனி முழுமையான வெளிப்படைத்தன்மை கடைப்பிடிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
கடந்த காலங்களில் அ.தி.மு.க. மற்றும் தி.மு.க. கட்சிகளின் ஆதரவு நிறுவனங்களிடம் இருந்து பாரபட்சமாக மதுபானங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வந்தன. மேலும், ஒரு பெட்டிக்கு 60 ரூபாய் வீதம் உயர்மட்டத்திற்கு சென்ற 'கமிஷன்' மற்றும் 'கட்டிங்' முறைகள் தற்பொழுது தவெக அரசால் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. 
 
இந்த அதிரடி நடவடிக்கையின் மூலம், பழைய ஆட்சியாளர்களின் புள்ளிகளுக்கு சென்ற ஒரு மாபெரும் தொகை தடுக்கப்பட்டு, அரசுக்கு மாதம் 51 கோடி ரூபாய் வரை மிச்சமாகி உள்ளதாக செய்தி வெளியாகியுள்ளது.
 
மாண்புமிகு தவெக அமைச்சர் விக்னேஷ் அவர்களின் இந்த துணிச்சலான மற்றும் நேர்மையான சீர்திருத்தங்கள், டாஸ்மாக் கடைகளின் செயல்பாடுகளில் ஒரு தலைகீழான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த கால ஊழல் சிஸ்டத்தை உடைத்தெறிந்து, அரசுக்கான வருவாயை முழுமையாக மீட்டெடுத்துள்ள இந்த நிர்வாக வேகம், மக்கள் மத்தியில் ஒரு புதிய நம்பிக்கையையும் பெரும் வரவேற்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. வரும் காலங்களில் இந்தத் துறை இன்னும் தூய்மைப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

அடிக்கடி வந்து சோதனை செய்வேன்: அதிகாரிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்த பத்திரப்பதிவு துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன்

அடிக்கடி வந்து சோதனை செய்வேன்: அதிகாரிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்த பத்திரப்பதிவு துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன்தமிழகத்தில் உள்ள சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் இனி அடிக்கடி திடீர் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று வணிகவரி மற்றும் பத்திரப்பதிவுத் துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்கள் அதிரடி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

திருவள்ளுவரின் காவி உடை.. நடிகை கஸ்தூரியின் சாட்டையடி பதிவு:

திருவள்ளுவரின் காவி உடை.. நடிகை கஸ்தூரியின் சாட்டையடி பதிவு:திருவள்ளுவருக்கு காவி உடை அணிந்த விவகாரம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் இதுகுறித்த சர்ச்சைக்கு நடிகை கஸ்தூரி தனது ட்விட்டரில் ஒரு பதிவை செய்துள்ளார். அதில் அவர் கூறியுள்ளதாவது:

ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த மூவரை வெட்டிய போதை ஆசாமி.. திமுக பெண் கவுன்சிலர் மகன் கைது..

ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த மூவரை வெட்டிய போதை ஆசாமி.. திமுக பெண் கவுன்சிலர் மகன் கைது..தமிழகத்தின் மயிலாடுதுறை பகுதியில் அரங்கேறியுள்ள ஒரு கொடூரமான வன்முறை சம்பவம் பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. மயிலாடுதுறையில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று நபர்கள், போதை ஆசாமியால் ஓட ஓட விரட்டி அரிவாளால் வெட்டப்பட்ட சம்பவம் தற்பொழுது மாவட்டத்தையே உலுக்கியுள்ளது.

ஒரு வார்த்தை சொல்லியி்ருந்தா விஜய் வீடு தேடி வந்திருப்பார்!.. பிரேமலதா பேட்டி!...

ஒரு வார்த்தை சொல்லியி்ருந்தா விஜய் வீடு தேடி வந்திருப்பார்!.. பிரேமலதா பேட்டி!...2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்து தேமுதிக தேர்தலை சந்தித்தது. தேமுதிகவுக்கு 10 சட்டசபை தொகுதிகளும், ஒரு எம்பி தொகுதியும் ஒதுக்கப்பட்டது.

நாளை திருச்சியில் முதல்வர்!.. என்னப் பேசப்போகிறார் விஜய்?..

நாளை திருச்சியில் முதல்வர்!.. என்னப் பேசப்போகிறார் விஜய்?..தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி மலர்ந்திருக்கிறது. தவெக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.