டாஸ்மாக் ஊழியர்களின் போராட்டம் தோல்வி.. 3வது நாளில் 60 கடைகள் மட்டுமே மூடல்.. சஸ்பெண்ட் பயமா?
தமிழகத்தில் காலி மது பாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் திட்டத்திற்கு எதிராக டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் நடத்தி வந்த போராட்டம் 3-வது நாளில் முற்றிலும் பிசுபிசுத்துப் போய் தோல்வியில் முடிடைந்துள்ளது. இன்று மதியம் 3 மணி நிலவரப்படி, மாநிலத்தில் உள்ள மொத்தம் 4,051 டாஸ்மாக் கடைகளில் 3,991 கடைகள் திறக்கப்பட்டு வழக்கம்போல் இயங்கின. வெறும் 60 கடைகள் மட்டுமே மூடப்பட்டுள்ளன.
அதிகபட்சமாக பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் 9 கடைகளும், கடலூர், தஞ்சாவூர், திண்டுக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களில் தலா 4 கடைகளும் மூடப்பட்டிருந்தன. அதேவேளையில் கோவை, மதுரை, திருச்சி, திருப்பூர் உள்ளிட்ட 11 மாவட்டங்களில் 100% கடைகளும் முழுமையாக திறக்கப்பட்டிருந்தன. சென்னை நகரில் உள்ள 61 கடைகளில் 60 கடைகள் திறக்கப்பட்டு, ஒரே ஒரு கடை மட்டுமே மூடப்பட்டிருந்தது.
காலி பாட்டில்களை பெற்றுக்கொள்வதில் கூடுதல் பணிச்சுமை ஏற்படுவதாக கூறி ஊழியர்கள் இந்த போராட்டத்தை மேற்கொண்டனர். முதல் நாளில் 300-க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் மூடப்பட்டிருந்த நிலையில், அரசின் சுற்றறிக்கை மற்றும் பேச்சுவார்த்தைக்கு பின் ஊழியர்கள் பணிக்கு திரும்பினர்.
தினசரி ரூ.140 கோடிக்கும் மேல் வருவாய் ஈட்டும் டாஸ்மாக் அமைப்பிற்கு, 98.5% கடைகள் திறக்கப்பட்டதால் வழக்கமான வருவாயில் பெரிய பாதிப்போ அல்லது அரசுக்கு பெரும் நிதி இழப்போ ஏற்படவில்லை. இதன் மூலம் காலி பாட்டில்கள் திரும்பப்பெறும் திட்டம் எவ்வித தடையுமின்றி தொடர்ந்து செயல்படும் என்பது தெளிவாகியுள்ளது.