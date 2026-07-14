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15 மாடிகள் கொண்ட பிரமாண்ட ஐடி பூங்கா.. ஐடி நகரமாக மாறியது கோயம்புத்தூர்...
கோயம்புத்தூர் மாநகரம் தகவல் தொழில்நுட்ப துறையில் புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. TANNY CAG நிறுவனம், கோயம்புத்தூரில் 15 அடுக்குமாடிகள் கொண்ட பிரம்மாண்டமான ஐடி பூங்காவை கட்டி வருகிறது. இந்த நவீன கட்டிடம் சுமார் 3,75,000 சதுர அடி பரப்பளவில், Grade-A அலுவலக வசதிகளுடன் கட்டமைக்கப்படுகிறது.
இத்தகைய நவீன அலுவலக கட்டமைப்புகள், கோயம்புத்தூரின் தொழில் வளர்ச்சிக்கு மிக அவசியமான ஒன்றாகும். சமீபகாலமாக பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் உலகளாவிய திறன் மையங்கள் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் கோயம்புத்தூரை நோக்கி தங்கள் கவனத்தை திருப்பி வருகின்றன. அவர்களுக்கு தேவையான உலகத்தரம் வாய்ந்த அலுவலக இட வசதிகளை வழங்க இத்தகைய திட்டங்கள் பெரிதும் உதவும்.
கோயம்புத்தூர் ஏற்கனவே ஒரு முக்கிய தொழில் நகரமாக திகழும் நிலையில், இத்தகைய முதலீடுகள் மாநகரின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு புதிய உத்வேகத்தை தரும். தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்கு தேவையான நவீன சூழலை உருவாக்கித் தருவதன் மூலம், கோயம்புத்தூர் ஐடி துறையில் தென் இந்தியாவின் மிக முக்கியமான மையமாக மாற இது வழிவகுக்கும். எதிர்காலத்தில் இன்னும் அதிகமான இதுபோன்ற ஐடி பூங்காக்கள் மாநகரில் தேவை என்பது தொழில் வல்லுநர்களின் கருத்தாக உள்ளது.
Edited by Siva