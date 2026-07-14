  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. TANNY CAG constructs 15-floor Grade-A IT Park in Coimbatore to boost GCC and IT firm growth
Written By Webdunia
Last Updated : Tuesday, 14 July 2026 (12:55 IST)

15 மாடிகள் கொண்ட பிரமாண்ட ஐடி பூங்கா.. ஐடி நகரமாக மாறியது கோயம்புத்தூர்...

கோயம்புத்தூர்
Written By: Webdunia
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (12:55 IST)
google-news
கோயம்புத்தூர் மாநகரம் தகவல் தொழில்நுட்ப துறையில் புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. TANNY CAG நிறுவனம், கோயம்புத்தூரில் 15 அடுக்குமாடிகள் கொண்ட பிரம்மாண்டமான ஐடி பூங்காவை கட்டி வருகிறது. இந்த நவீன கட்டிடம் சுமார் 3,75,000 சதுர அடி பரப்பளவில், Grade-A அலுவலக வசதிகளுடன் கட்டமைக்கப்படுகிறது.
 
இத்தகைய நவீன அலுவலக கட்டமைப்புகள், கோயம்புத்தூரின் தொழில் வளர்ச்சிக்கு மிக அவசியமான ஒன்றாகும். சமீபகாலமாக பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் உலகளாவிய திறன் மையங்கள் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் கோயம்புத்தூரை நோக்கி தங்கள் கவனத்தை திருப்பி வருகின்றன. அவர்களுக்கு தேவையான உலகத்தரம் வாய்ந்த அலுவலக இட வசதிகளை வழங்க இத்தகைய திட்டங்கள் பெரிதும் உதவும்.
 
கோயம்புத்தூர் ஏற்கனவே ஒரு முக்கிய தொழில் நகரமாக திகழும் நிலையில், இத்தகைய முதலீடுகள் மாநகரின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு புதிய உத்வேகத்தை தரும். தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்கு தேவையான நவீன சூழலை உருவாக்கித் தருவதன் மூலம், கோயம்புத்தூர் ஐடி துறையில் தென் இந்தியாவின் மிக முக்கியமான மையமாக மாற இது வழிவகுக்கும். எதிர்காலத்தில் இன்னும் அதிகமான இதுபோன்ற ஐடி பூங்காக்கள் மாநகரில் தேவை என்பது தொழில் வல்லுநர்களின் கருத்தாக உள்ளது.
 
Edited by Siva

தவெகவை தோற்கடிக்க இது ஒன்னுதான் வழி!.. திமுக - அதிமுக இணைகிறதா?!...

தவெகவை தோற்கடிக்க இது ஒன்னுதான் வழி!.. திமுக - அதிமுக இணைகிறதா?!...கடந்த 60 வருட காலமாகவே அதிமுகவும், திமுகவும் எதிரணியாக செயல்பட்டு வருவதுதான் தமிழக அரசியல். அதிமுக திமுகவை திட்டும். திமுக அதிமுகவை திட்டும்.

அமலாக்க துறைக்கு எதிரான வழக்கை வாபஸ் பெற்றார் ஐசரி கணேஷ்! என்ன காரணம்?

அமலாக்க துறைக்கு எதிரான வழக்கை வாபஸ் பெற்றார் ஐசரி கணேஷ்! என்ன காரணம்?கல்வியாளர் ஐசரி கணேஷ், அமலாக்கத் துறைக்கு எதிராகத் தாக்கல் செய்திருந்த மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வாபஸ் பெற்றுக்கொண்டார்.

92 லட்சம் பெண்களுக்கு மகளிர் உதவித்தொகை நிறுத்தம்.. அரசு எடுத்த அதிரடி முடிவு...

92 லட்சம் பெண்களுக்கு மகளிர் உதவித்தொகை நிறுத்தம்.. அரசு எடுத்த அதிரடி முடிவு...தமிழகம் உள்பட ஒரு சில மாநிலங்களில் மகளிர் உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு வரும் நிலையில் மகாராஷ்டிராவில் 92 லட்சம் பெண்களுக்கு மகளிர் உதவித்தொகை நிறுத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக வெளிவந்திருக்கும் தகவல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது

தொண்டர்களை மதிக்க தெரியாத குறுநில மன்னர்கள்.. தேர்தல் தோல்வி காரணங்களை ஸ்டாலினுக்கு கொடுத்த குழு...

தொண்டர்களை மதிக்க தெரியாத குறுநில மன்னர்கள்.. தேர்தல் தோல்வி காரணங்களை ஸ்டாலினுக்கு கொடுத்த குழு...2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தி.மு.க அடைந்த தோல்வியை தொடர்ந்து, அக்கட்சியின் தலைவர் ஸ்டாலின் அதன் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார். தோல்விக்கான காரணங்களை ஆய்வு செய்ய 38 பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டு, மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டமும் நடத்தப்பட்டது.

3 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை!.. ஒரு லட்சம் அபாரதம் வாங்கி சரக்கடிச்ச பஞ்சாயத்து!..

3 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை!.. ஒரு லட்சம் அபாரதம் வாங்கி சரக்கடிச்ச பஞ்சாயத்து!..இந்தியாவில் சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமைகளுக்கு ஆளாக்கப்படும் சம்பவம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.