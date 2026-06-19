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தென்னிந்தியாவின் மிகப்பெரிய கட்சி தவெக.. 2 கோடிக்கும் மேல் உறுப்பினர்கள்..
தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் மிகக் குறுகிய காலத்தில் அசுர வளர்ச்சி பெற்று, ஒட்டுமொத்த தென்னிந்தியாவையே திரும்பிப் பார்க்க வைத்துள்ளது தளபதி விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் "பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்" என்ற உன்னத கொள்கையோடு களமிறங்கியுள்ள இக்கட்சி, தற்போது தென்னிந்திய அரசியல் களத்தில் ஒரு மாபெரும் சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளது.
தென்னிந்தியாவில் தொடங்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளிலேயே மிக அதிக உறுப்பினர்களை கொண்ட கட்சியாக தமிழக வெற்றி கழகம் வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது. கட்சி தொடங்கப்பட்ட சில காலத்திற்குள்ளேயே சுமார் 2 கோடிக்கும் மேல் உறுப்பினர்களை கடந்து, தென்னிந்தியாவின் முதல் கட்சி என்ற அசாத்திய பெருமையைத் தவெக பெற்றுள்ளது.
இந்த அசுர உறுப்பினர் சேர்க்கை, தமிழக மக்கள் தவெகவின் மீதும் அதன் தலைவர் விஜய் அவர்கள் மீதும் வைத்துள்ள அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையையும், மாநிலத்தில் அவர்கள் எதிர்பார்க்கும் அரசியல் மாற்றத்தையும் மிகத் தெளிவாகக் காட்டுகிறது. இளைஞர்கள், பெண்கள் மற்றும் சாமானிய மக்களின் பேராதரவோடு பட்டிதொட்டியெங்கும் பரவி வரும் தவெகவின் இந்த அசுர வேகம், பாரம்பரிய அரசியல் கட்சிகளுக்குப் பெரும் சவாலாக மாறியுள்ளது என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை.
Edited by Siva
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தோல்வி பயத்தால் இடைத்தேர்தலை புறக்கணிக்கிறதா அதிமுக? ஈபிஎஸ்-ஸின் அரசியல் எதிர்காலம் கேள்விக்குறி!
தமிழக அரசியல் களம் தற்போது தவெகவின் அசுர அலை மற்றும் கூட்டணிக் கட்சிகளின் திடீர் திருப்பங்களால் பரபரப்பின் உச்சத்தில் இருக்கும் நிலையில், வரவிருக்கும் சில தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலை அதிமுக முற்றிலுமாக புறக்கணிக்க முடிவு செய்துள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பலத்த யூகங்கள் எழுந்துள்ளன. கடந்த பொதுத்தேர்தலில் ஏற்பட்ட பலத்த அடி மற்றும் தற்போதைய தவெக அலையை எதிர்கொள்ள முடியாமல், "எப்படியும் தோற்றுவிடுவோம்" என்ற அஞ்சும் மனநிலைக்கு அதிமுக தலைமை தள்ளப்பட்டிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.